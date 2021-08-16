【5000元消費券】消費券特別安排　未完成登記者可重新遞交書面表格

5,000元電子消費券計劃已於14日截止申請，而未完成身分認證的市民，最遲需於今日（16日）上載身分證副本。不過，政府昨日宣布推出特別安排，容許相關人士在本月31日或之前重新遞交書面表格，惟此安排不適用於已確認不符合計劃資格或從未遞交登記者。

可重新遞交書面表格

如果市民因申請資料有誤、沒有在書面登記表格釘附身份證複本，他們可把填妥的書面表格連同身份證複本，親身或委託可信賴人士於辦公時間交到旺角彌敦道750號始創中心17樓消費券計劃秘書處。政府提醒市民，如欲重新登記，須先確定所交資料準確齊全。

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至於透過電子途徑登記之市民，必須於今日在消費券計劃網站上載身份證複本以完成登記，否則應透過上述特別安排於本月底前重新登記。

另外，每名合資格人士只可在本月16日至31日期間以書面表格重新登記一次；核實資格後，一般會在下月中旬收到電話短訊通知，而第一期2,000元消費券將於10月1日發放。

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責任編輯：曹佩鈞

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