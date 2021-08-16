【大灣區】珠海橫琴12項改革措施全市複製推廣　港澳人士購買一手樓全程綫上自助繳稅

近日，《珠海市人民政府辦公室關於在全市複製推廣橫琴自貿試驗片區第五批改革創新措施的通知》正式印發。為充分發揮橫琴自貿試驗片區的示範引領作用，按照珠海市委、市政府工作部署，橫琴自貿試驗片區第五批，共12項較為成熟的改革創新措施將向全市複製推廣。

12項改革創新措施包括：

1. 港澳人士購買一手樓全程綫上自助繳稅新模式

此模式讓港澳人士在橫琴購買一手樓全程綫上自助繳稅，大大減少以往港澳人士無法綫上辦理一手房涉稅業務帶來的不便。

2. 稅政企信用全周期管理服務體系

通過構建縱橫連貫的稅政企信用全周期管理服務體系，有效拓展納稅信用評價結果共享應用層面，引導納稅人提升稅法遵從度，推進誠信社會建設。

3. 跨境人民幣全程電子辦稅繳費新模式

此模式向企業提供了境內外涉稅業務網上辦、自助辦服務，創新可視化定制服務，開展跨境視頻咨詢實時連綫、涉稅疑難實時處理等「雲端辦稅繳費服務」，大幅提升港澳納稅人、繳費人的便利度。

4. 稅務注銷「智能預檢」實現全流程網上辦理

商事主體注銷將享受「一門受理、信息共享、並行辦理、全程監控」的集成式服務。此項措施有效地解決了以往注銷辦理流程覆雜、提交材料繁多、檢查風險較大、注銷效率較低等堵點痛點，提高稅務注銷業務效率。

5. 個人股權轉讓涉稅業務全程「鏈」上辦

這項舉措讓納稅人在確保數據安全可靠的基礎上突破時空限制辦理個人股權轉讓涉稅業務，實現最大程度減少了納稅人辦稅成本，簡便和優化了個人股東股權轉讓涉稅業務的流程。

6. 不動產租賃全程綫上委托代開發票新模式

在此模式下，業主可通過授權給承租方或第三方代理人，由承租方或第三方代理人代為申請開具不動產租賃發票，減少納稅人的交易時間、降低了人力成本，為港澳居民在橫琴置業發展提供便利。

7. 內地赴澳門工作可在橫琴參加職工基本養老保險

允許內地赴澳門工作人士選擇在橫琴以靈活就業人員身份參加職工基本養老保險，為相關人員提供了更多保障。

8. 常住橫琴澳門居民醫保中銀「一站通」業務

常住橫琴的澳門居民辦理社會保障卡可使用「一站通」服務，辦理時長縮減至1小時，便利參保居民生活就醫，以吸引更多澳門居民來橫琴生活工作。

9. 橫琴攜手澳門構建國際化知識產權全鏈條保護體系

在該體系下，橫琴與澳門合作構建國際化知識產權全鏈條保護體系。一是構建了「政府引導、企業主體、社會參與、國際聯動」的知識產權聯合保護機制。二是知識產權註冊、培育、使用和交易、保護及法制保障取得明顯成效。

10. 橫琴「跨境消費通」公益諮詢

消費者在發生跨境糾紛後，可通過撥打熱綫電話（0756-8823315）及珠海市橫琴新區消費者協會微信公眾諮詢端口和留言頁面進行留言諮詢，將有粵港澳三地消費領域律師團隊進行接待諮詢，提出解決方案以及進行現場消費調解。此舉措深化內地與港澳消費者進行跨境消費時自身利益保護，提升了跨境消費體驗，有利於暢通跨境消費。

11. 橫琴新區「跨境政務服務平台」

港澳企業及個人通過這個平台，足不出境即可綫上辦理澳門單牌車申請、不動產登記、人才獎勵、公證等240項政務服務事項。

12. 跨境糾紛聯合調解機制

機制探索實踐「內地調解員+港澳調解員」聯合調解的工作模式，更加精準地響應境內外當事人的解紛需求。同時通過綫上或綫下的方式同時做說服解釋工作，增進當事人對調解員的信任，攜手助推糾紛化解。

《通知》要求，各區、各有關單位要高度重視橫琴自貿試驗片區改革創新措施的覆制推廣工作，各牽頭單位要抓緊制訂相應的工作方案，確保複製推廣工作落到實處、取得實效。

責任編輯：鄭樂怡

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