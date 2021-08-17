【消費優惠】7-11買自家薄餅卷或沙律 送IF指定飲品 精明消費 10:30 2021/08/17 分享： Lunch想食得輕盈啲？今個星期到7-eleven買自家品牌7-SELECT薄餅卷或沙律系列，即送IF龍眼汁／菠蘿汁蘆薈飲品（350毫升）一支，係炎炎夏日開胃清新之選！優惠期至8月20日！ ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】南記粉麵指定店午餐時段早鳥優惠9折 今日 【消費優惠】南記粉麵指定店午餐時段早鳥優惠9折 【消費優惠】UNIQLO男女裝指定超彈性牛仔褲減至249元 2021/08/16 【消費優惠】UNIQLO男女裝指定超彈性牛仔褲減至249元 【消費優惠】惠康Cool Summer精選優惠 Dreyer‘s皇牌家庭裝雪糕$70/2盒 2021/08/16 【消費優惠】惠康Cool Summer精選優惠 Dreyer‘s皇牌家庭裝雪糕$70/2盒 【好去處】期間限定親子賽車互動體驗館 大人細路都啱玩！ 2021/08/15 【好去處】期間限定親子賽車互動體驗館 大人細路都啱玩！ 【好去處】元朗新開日本餐廳午市Omakase $420起 Mirror、Error都係捧場客！ 2021/08/14 【好去處】元朗新開日本餐廳午市Omakase $420起 Mirror、Error都係捧場客！ 著數優惠 品牌 飲品 菠蘿 7－Eleven 飲食優惠 學界優惠 積分優惠 付款優惠 金融