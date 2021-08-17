  • 30°C
香港時間 : 2021817日 (週二) 11:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】7-11買自家薄餅卷或沙律　送IF指定飲品

精明消費 10:30 2021/08/17

分享：

Lunch想食得輕盈啲？今個星期到7-eleven買自家品牌7-SELECT薄餅卷或沙律系列，即送IF龍眼汁／菠蘿汁蘆薈飲品（350毫升）一支，係炎炎夏日開胃清新之選！優惠期至8月20日！

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【消費優惠】南記粉麵指定店午餐時段早鳥優惠9折
今日
【消費優惠】南記粉麵指定店午餐時段早鳥優惠9折
【消費優惠】UNIQLO男女裝指定超彈性牛仔褲減至249元
2021/08/16
【消費優惠】UNIQLO男女裝指定超彈性牛仔褲減至249元
【消費優惠】惠康Cool Summer精選優惠　Dreyer‘s皇牌家庭裝雪糕$70/2盒
2021/08/16
【消費優惠】惠康Cool Summer精選優惠　Dreyer‘s皇牌家庭裝雪糕$70/2盒
【好去處】期間限定親子賽車互動體驗館　大人細路都啱玩！
2021/08/15
【好去處】期間限定親子賽車互動體驗館　大人細路都啱玩！
【好去處】元朗新開日本餐廳午市Omakase $420起　Mirror、Error都係捧場客！
2021/08/14
【好去處】元朗新開日本餐廳午市Omakase $420起　Mirror、Error都係捧場客！
著數優惠 品牌 飲品 菠蘿 7－Eleven 飲食優惠 學界優惠 積分優惠 付款優惠 金融

下一篇文章

【5000元消費券懶人包】電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至8月16日）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】UNIQLO男女裝指定超彈性牛仔褲減至249元
【消費優惠】UNIQLO男女裝指定超彈性牛仔褲減至249元
【好去處】慈山寺免費山林療癒活動　遠離城市煩囂放下執着
【好去處】慈山寺免費山林療癒活動　遠離城市煩囂放下執着
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年8月3日）
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年8月3日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至8月13日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至8月13日）
【5000元消費券】遺失八達通點算好？　報失八達通卡教學
【5000元消費券】遺失八達通點算好？　報失八達通卡教學
【5000元消費券懶人包】電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至8月16日）
【5000元消費券懶人包】電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至8月16日）