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【消費優惠】南記粉麵指定店午餐時段早鳥優惠9折

精明消費 09:00 2021/08/17

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早啲做好準備，又可以慳返啲錢！南記粉麵𠵱家有午餐早鳥優惠，於上午11時30分至12時於網上落單，選擇南記粉麵銅鑼灣（波斯富街）及觀塘分店外賣自取，可享有9折優惠！優惠幾時結束？今日都仲有！

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 消費錦囊

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