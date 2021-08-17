【消費優惠】南記粉麵指定店午餐時段早鳥優惠9折 精明消費 09:00 2021/08/17 分享： 早啲做好準備，又可以慳返啲錢！南記粉麵𠵱家有午餐早鳥優惠，於上午11時30分至12時於網上落單，選擇南記粉麵銅鑼灣（波斯富街）及觀塘分店外賣自取，可享有9折優惠！優惠幾時結束？今日都仲有！ ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】UNIQLO男女裝指定超彈性牛仔褲減至249元 2021/08/16 【消費優惠】UNIQLO男女裝指定超彈性牛仔褲減至249元 【消費優惠】惠康Cool Summer精選優惠 Dreyer‘s皇牌家庭裝雪糕$70/2盒 2021/08/16 【消費優惠】惠康Cool Summer精選優惠 Dreyer‘s皇牌家庭裝雪糕$70/2盒 【好去處】期間限定親子賽車互動體驗館 大人細路都啱玩！ 2021/08/15 【好去處】期間限定親子賽車互動體驗館 大人細路都啱玩！ 【好去處】元朗新開日本餐廳午市Omakase $420起 Mirror、Error都係捧場客！ 2021/08/14 【好去處】元朗新開日本餐廳午市Omakase $420起 Mirror、Error都係捧場客！ 【好去處】香港電車期間限定店 「叮叮」標誌性顏色打卡夠吸引 2021/08/14 【好去處】香港電車期間限定店 「叮叮」標誌性顏色打卡夠吸引 著數優惠 學界優惠 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 Yahoo 外賣 觀塘 銅鑼灣