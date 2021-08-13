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【MPF】7月強積金每人平均蝕8,456元　積金局：別擔心短期波動　忌捕捉市況

強積金 18:07 2021/08/13

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強積金顧問公司駿隆公布7月份強積金最終表現，指7月整體出現負回報。歐美股市因就業、經濟數據持續改善，故表現持續強勁；中港股市則因內地官方不斷加強對科網公司、房地產及教育等行業的監管，表現失色。

■7月份強積金最終表現■

    點擊圖片放大
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截至7月底，強積金綜合指數跌3.1%，報262點。三大主要指數表現不一，股票基金指數跌6%，報370點；混合資產基金指數跌1.6%，報262點；固定收益基金指數微升，報129點。7 月內強積金每人平均虧損8,456元，2021年初至今則每人平均賺取4,809元。

【7月強積金跌2.2%錄379億投資虧損　中港股市弱　歐美股市增長勁：按此

駿隆集團常務董事陳銳隆表示，高風險投資者長綫可根據自身風險承受能力，分段吸納股票基金，長遠而言，大中華及歐洲股票類別基金值博率較高。環球長息有見底跡象，美滙維持橫行格局，低風險投資者可考慮人民幣債券基金及保守基金持盈保泰。

積金局對此作出回應，指留意到近幾個星期股市的負面情緒，而 強積金是長達三、四十年的長綫投資，期間無可避免經歷不同的經濟周期，強調強積金計劃成員毋須過分擔心短期的市場波動，切忌試圖捕捉市況。計劃成員如缺乏投資知識和時間管理強積金，則可考慮選用預設投資策略。

若想知更多有關MPF的資訊，請留意強積金懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : MPF理財

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