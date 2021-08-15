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【ESG】疫下新寵兒　ESG投資組合涉資逾136萬億港元

綠色金融 15:00 2021/08/15

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環境、社會和治理（ESG）近年成為熱話，正逐漸為全球金融業創造了發展綠色和可持續金融的契機。有研究指出，全球涉及ESG投資的投資組合規模已超過17.5萬億美元（逾136萬億港元），並在疫下逐漸成為新世代投資者的寵兒，料在全球及香港亦形成新趨勢。

【可持續投資熱潮帶動需求 亞洲金融業渴求ESG人才：按此

藉分數高低　作選股考量

據市場研究機構ReportLinker早前發表的報告指出，全球涉及ESG投資的投資組合規模超過17.5萬億美元，而可供機構和散戶投資者使用的ESG相關交易投資產品的價值，已超過1萬億美元（約7.8萬億港元），並在整個金融市場迅速增長。研究機構Opimas亦分析發現，目前ESG基金的總平均規模約為2.5億美元（約19億港元），美國策略資產管理規模平均為4億美元（約31億港元），歐洲平均2.7億美元（約21億港元），亞洲平均7,000萬美元（約5.4億港元）。

    點擊圖片放大

【可持續投資總額達35.3萬億美元 佔全球5主要市場總資產三分一：按此

疫下新寵兒　在港成趨勢

事實上，ESG亦逐漸成為新世代投資者的寵兒。早前，渣打銀行針對全球12個市場、12,000名18歲以上消費者的調查顯示，疫情強化消費者永續意識，尤其在18歲至44歲的年輕族群中更加明顯，料在永續意識影響下，他們將成ESG投資中潛力最大的客源。

而目前在特區政府推動下，香港的ESG投資生態體系亦日益完備。據悉，截至今年4月，香港本地已簽署聯合國負責任投資原則組織（UNPRI）的機構達67家，佔亞洲區（不含中國和日本）的45%。而在這67家機構之中，有43間是2019年以來簽約，亦顯示近年來ESG理念在香港得到了快速的推廣和認同。繼去年中國和香港特區政府都作出碳中和承諾，相信ESG在港亦將形成新趨勢。

 

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：報告：涉ESG投資組合 逾136萬億港元

欄名 : 綠色投資

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