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【好去處】香港電車期間限定店　「叮叮」標誌性顏色打卡夠吸引

精明消費 10:00 2021/08/14

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【好去處】香港電車期間限定店　「叮叮」標誌性顏色打卡夠吸引

服務香港已有117年的香港電車，自1904年開始為乘客服務，連接港島東西。由初期的26輛單層電車，發展至現時共165輛雙層電車，車隊包括古董派對電車、古典觀光電車等，更獲得「最大服務中的雙層電車車隊」健力士世界紀錄，每日平均接載高達20萬人次的乘客。

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香港電車首個期間限定店

深綠色車身向來是香港電車的標誌，最近香港電車更與彩通色彩研究所打造以電車常用顏色為藍本的「香港電車綠」。早於1940年，電車就開始使用戰後剩餘的深綠色塗料，為本地製造的雙層電車車隊粉飾車身，更成為香港的一種標誌性顏色。

由即日至8月22日，香港電車於太古坊ArtisTree舉行的首個期間限定店，展出多款聯乘本地知名品牌包括Cupping Room、CASETiFY、ISSHO46、Maskology口罩．學和80M巴士專門店的產品，結集藝術展覽、玩樂、購物休閒於一身，讓市民感受叮叮的創意思維。

【大館《街角巧現》展覽走訪中上環風景 重現往昔獨特本土情懷：按此

購物完畢還可以歇息打卡一番！叮叮亦在場內設概念咖啡店，Cupping Room的專業咖啡師會即場親手炮製咖啡。參觀者大可坐在第五代戰後型電車的柚木座椅上享受叮叮咖啡，並下載最新的電車站心理測驗Instagram濾鏡，看看自己屬於哪一個「電車站」性格！

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放假唔知去邊好？睇好去處懶人包拎靈感啦！

 

作者、責任編輯：李越樺

【原文：香港電車期間限定店 標誌性顏色打卡夠吸引

欄名 : 消費錦囊

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