【好去處】期間限定親子賽車互動體驗館　大人細路都啱玩！

由體驗學習平台YUM ME PLAY開設的Junior Racing Academy，以賽車作為主題，小朋友可透過各種STEAM玩意接觸賽車，亦有適合成人的設施及珍藏品，深入淺出地介紹賽車運動。

■睇Junior Racing Academy有咩玩■

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整個館分成7個體驗區，所有玩意不另收費。首階段的「賽前預備」，介紹賽車的歷史及基本知識，如賽車的A至Z詞彙、比賽種類、賽車的發展演變等。展板上的知識豐富充實，加上一些簡單的互動元素，吸引小朋友去學習。還有「奔跑吧！賽車手」的體感遊戲，要親身跑步推動熒幕中的賽車前進。



親手製作學賽車原理



「EV工場和E級方程式車庫」由平治旗下電動汽車品牌Mercedez-EQ提供的資料區，詳盡介紹電動車的知識，並展出電動車的引擎，亦有互動裝置講解空氣力學。另外還有解釋駕駛服飾、安全措施，甚至展出傳奇賽車手冼拿、舒麥加及咸美頓的簽名頭盔，珍藏品價值超過百萬。



「設．建工作室」及「賽車手學院」有不少互動玩意，例如利用平板電腦，自家設計個人配色的紙賽車模型，並即場列印摺紙；又可以玩Metomics金屬積木，DIY一架充滿特色的模型車，在賽道上測試及比賽；或者利用一些塑膠支架砌模型、填色繪畫等，足可玩足半天。



年長一點的，更可坐上賽車椅，試玩場內3部駕駛模擬器。模擬器是職業賽車手的訓練工具，駕駛感似足真車，更模擬出早年在香港舉行的電動方程式（Formula E），香港站真實賽道。



第一身視角還原香港賽道



賽車模擬體驗以第一身視角感受賽車的刺激。參加者要以軚盤遙控一部四驅車，在模擬香港中環的賽道上飛馳。戴上FPV眼鏡後，則可以透過鏡頭，看到賽道上的真實情形。同一時間有6部車可同時比賽，穿梭香港街頭。



不過要駕得好也不容易，油門、煞車及轉彎也很難控制，常常加速太快而炒車甚至反車，要熟習一段時間，才能順暢地走完一圈，較適合青少年至成人遊玩。

主要體驗區以外，還有創新實驗室，提供一些工作坊、活動及課程，讓小朋友從STEAM、美術、語言訓練和創意寫作等不同角度，了解賽車的世界。另外亦有購物區，搜購各式玩具甚至平治精品。體驗館由即日起開放至9月12日，適合3歲至12歲兒童，需於網上登記成為會員及購買通行證，並選擇入場時段，即可進場玩樂。

Junior Racing Academy

地址： 尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA B2樓層Taste Chamber（Avobar旁）

活動日期：即日起至 9 月 12 日

開放時間：10am 至 7pm

通行證價格：每位$320，包含YUM ME PLAY會籍及親子賽車體驗館體驗通行證

放假唔知去邊好？睇好去處懶人包拎靈感啦！

作者、責任編輯：張頌婷

（節錄）

【原文：期間限定親子賽車互動體驗館 必玩電動車•FPV模型車賽道】

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