【好去處】元朗新開日本餐廳午市Omakase $420起　Mirror、Error都係捧場客！

位於元朗的鮨美澄，一開店已成為人氣餐廳，連Mirror和Error都幫襯。這間隱蔽日本料理，開業未夠3個月，就已在Omakase關注組成為人氣食店。傳聞壽司飯相當出色，餐廳由日籍中山秋美師傅和香港人馮師傅主理，2人入行26年，中山師傅是前賽馬會日本部主廚，亦曾於人氣居酒屋權八擔任主廚，有一班熟客捧場。



店舖最大賣點是全店均選用鹿兒島溫泉水，無論食客飲用的水和茶，連壽司都用溫泉水煮飯，跟壽司店平日用的過濾水最大分別是天然無雜質，酸鹼度達9.9，可使壽司飯柔軟度提高，飯味更香。壽司飯結合北海道七星米和夢美人製成，是赤醋飯，兩款米口感一爽一軟，令壽司飯十分軟熟。

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招牌布甸玉子燒

午市每位420元至880元，晚市則提供1,380元或1,680元的Omakase。420元午市Omakase包前菜、沙律、汁物、13件壽司和甜品，共17道菜，選用大拖羅、中拖羅、北海道海膽等。

馮師傅特別推介鎮店招牌布甸玉子燒，其質地像布甸一樣蓬鬆輕盈，香甜綿滑。採用傳統江戶前做法製成，以免治帶子肉、白身魚、日本雞蛋、糖等製作，將蛋漿慢火煎製，最難是要擠出空氣才做到布甸口感，要靠時間累積才掌握到箇中技巧！

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作者：周浩

責任編輯：招美寶

（節錄）

【原文：Mirror、Error都捧場 元朗人氣日本餐廳新登場（收費文章）】

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