保費融資增槓桿　萬用壽險回報佳風險不大

讀者汪先生多年前借錢給朋友周轉，近日朋友還款50萬元，應該如何善用這筆「意外之財」？他現時已持有數份投資相連保險計劃，有月供的，也有一筆過投資的。同時在銀行也存放了一些散買的基金。近年，每當他有額外可動用資金時，也會安排一些儲蓄保險計劃（Endowment Plan）。

2年前，因政府推行扣稅年金計劃，他也安排了月供1萬元的扣稅年金。同時也持有一些作長綫投資的藍籌股票。汪先生亦有運用不同投資工具，達到分散風險的效果。

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利潤可觀風險不大

筆者建議他可把這50萬作一個保費融資（Premium Financing）的投資安排，把這50萬作為一個首期向銀行融資貸款，安排一個分紅的萬用壽險計劃，這樣便可以買到一個投保額比50萬大好幾倍的萬用壽險計劃，利潤可觀同時風險不會太大。

筆者建議可選用萬用壽險計劃為基礎，再向一間本地的銀行作融資安排，這項投資安排年期最少為5年，最長15年。汪先生也可於5年至15年中任何一年決定終止這項投資，結數離場。

到底這項安排會有多少的回報呢？若果以現時銀行的息口HIBOR（香港銀行同業拆息）0.17%來計算；5年、7年、10年及15年的每年平均單式回報分別為5.05%、9.08%、16.30%及22.02%，年期愈長回報愈可觀。

但是這項保費用之安排的投資項目風險有2點：

1. 萬用保險內的部分回報屬非保證回報

雖然部分回報屬非保證，但自從政府有關當局要求保險公司公布Fulfillment ratio之後，保險公司做出的實質回報和當初申請時建議書中所作出的回報參考已十分接近，所以這個風險筆者覺得是有限的。

2. 需留意利息的走向

銀行借貸的安排是以HIBOR來作為息口參考基礎，若果息口向上調整，那麼這個投資安排回報便會被侵蝕。為了讓汪先生更清楚了解當中涉及的風險，筆者作了一個Sensitivity test給汪先生作參考。當HIBOR由現時的0.17%向上調整一個百分點至1.17%的情況下，5年、7年、10年及15年之回報同時會向下調整為2.05%、6.08%、13.30%及19.02%。若果HIBOR向上提升至2.17%，相應年期之回報會再進一步下調至-0.95%、3.08%、10.3%及16.02%。所以萬一息口向上調整，便需要用更長時間才可獲得預期回報，更有可能是出現損失的。

同時，汪先生也需要留意銀行的融資貸款，是需要每年檢討一次的，銀行有權不繼續這項融資。而這項融資安排亦都會參考汪先生的信貸紀錄。保費融資投資安排頗為複雜，筆者未能在此詳細解釋如何操作，想多加認識可向理財顧問了解。

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

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