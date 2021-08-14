  • 28°C
香港時間 : 2021814日 (週六) 18:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場調查】內地歐美調查結果大不同　44%中國打工仔認為WFH拖低效率

個人增值 17:00 2021/08/14

分享：

正當不少大型企業正考慮繼續沿用遙距工作模式，並衡量其利弊時，德勤最新一期《中國移動消費者調查》指出，中國有44%受訪者認為在家工作（WFH）更困難，效率更低，甚至有2%認為困難很多。只有很小部分的僱員認為，居家工作有助減少交通往返時間，可令工作更方便。

【疫情後掀起大離職潮！ 美國400萬人辭職不幹：按此

個別原因　被家人打擾

調查發現，內地人認為在家工作會拖累效率，在家工作遇到的問題，有77%與效率有關，例如很難協調與每個人溝通的時間（32%）、工作時間變長（30%）、缺乏面對面溝通提升工作難度（29%）等。個別原因當中，最常見的是經常被家人打擾，比例高達42%。

是次德勤的調查，與歐美的研究結果截然不同，歐美職場反而更習慣在家工作，認為有助提升效率。

較難與同事 客戶溝通

德勤中國副主席兼科技、傳媒和電信行業主管合夥人林國恩解釋，此差別相信是源於抗疫進度及居住環境不一樣所致。他解釋，相較於歐美國家，中國民眾的生活及工作模式較早回復至接近疫前水平。若只有小部分人在家工作，變相較難與同事、客戶溝通，影響效率。

另一方面，歐美國家的居住空間比較寬敞，在家工作亦較不會受到家人騷擾。相對而言，他們所承受的負面影響，則較中國的上班一族輕微。

 

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：德勤內地調查 WFH拖低效率（收費文章）】

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 職場百科

相關文章

【WFH】調查：逾半香港僱員盼維持在家工作安排
2021/01/24
【WFH】調查：逾半香港僱員盼維持在家工作安排
【WFH】職場新常態　員工偏好混合工作
2021/02/07
【WFH】職場新常態　員工偏好混合工作
【職場調查】WFH員工感到孤獨　人力專家倡僱主定期會面
2021/07/17
【職場調查】WFH員工感到孤獨　人力專家倡僱主定期會面

你可能感興趣

【WFH】調查：逾半香港僱員盼維持在家工作安排
14:00 2021/01/24
【WFH】調查：逾半香港僱員盼維持在家工作安排
【WFH】職場新常態　員工偏好混合工作
15:00 2021/02/07
【WFH】職場新常態　員工偏好混合工作
【職場調查】WFH員工感到孤獨　人力專家倡僱主定期會面
13:00 2021/07/17
【職場調查】WFH員工感到孤獨　人力專家倡僱主定期會面

最新專欄文章 更多

【招聘日】勞工處一連兩日舉行大型招聘會　55間公司提供逾3,200個職位
2021/08/13
【招聘日】勞工處一連兩日舉行大型招聘會　55間公司提供逾3,200個職位
【職場機遇】第4期「特別‧愛增值」計劃接受申請　津貼最高$5,800
2021/08/13
【職場機遇】第4期「特別‧愛增值」計劃接受申請　津貼最高$5,800
【JUPAS放榜】8大大學畢業生年薪比較　邊科薪酬最吸引？
2021/08/13
【JUPAS放榜】8大大學畢業生年薪比較　邊科薪酬最吸引？
【奧運獎金】15地奧運得獎運動員獎金比拼　新加坡獎570萬　英國無錢收
2021/08/12
【奧運獎金】15地奧運得獎運動員獎金比拼　新加坡獎570萬　英國無錢收
【公務員】紀律部隊擬調整薪酬　比較5大紀律部隊起薪點
2021/08/11
【公務員】紀律部隊擬調整薪酬　比較5大紀律部隊起薪點
就業 德勤 中國 遙距工作 在家工作 美國

下一篇文章

轉戰商界望回饋演藝圈　黎美言：明星夢值得年輕人去追（立即收看）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【JUPAS放榜】8大大學畢業生年薪比較　邊科薪酬最吸引？
【JUPAS放榜】8大大學畢業生年薪比較　邊科薪酬最吸引？
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場機遇】第4期「特別‧愛增值」計劃接受申請　津貼最高$5,800
【職場機遇】第4期「特別‧愛增值」計劃接受申請　津貼最高$5,800
【退休規劃】辛苦半世儲錢無投資計劃？　人到中年應如何為退休籌謀
【退休規劃】辛苦半世儲錢無投資計劃？　人到中年應如何為退休籌謀
【公務員】紀律部隊擬調整薪酬　比較5大紀律部隊起薪點
【公務員】紀律部隊擬調整薪酬　比較5大紀律部隊起薪點
今日理財筆記 - 逾半港人料退休後有被動收入　最多人揀呢樣投資產品！
逾半港人料退休後有被動收入　最多人揀呢樣投資產品！