【職場調查】內地歐美調查結果大不同　44%中國打工仔認為WFH拖低效率

正當不少大型企業正考慮繼續沿用遙距工作模式，並衡量其利弊時，德勤最新一期《中國移動消費者調查》指出，中國有44%受訪者認為在家工作（WFH）更困難，效率更低，甚至有2%認為困難很多。只有很小部分的僱員認為，居家工作有助減少交通往返時間，可令工作更方便。

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個別原因 被家人打擾

調查發現，內地人認為在家工作會拖累效率，在家工作遇到的問題，有77%與效率有關，例如很難協調與每個人溝通的時間（32%）、工作時間變長（30%）、缺乏面對面溝通提升工作難度（29%）等。個別原因當中，最常見的是經常被家人打擾，比例高達42%。

是次德勤的調查，與歐美的研究結果截然不同，歐美職場反而更習慣在家工作，認為有助提升效率。

較難與同事 客戶溝通

德勤中國副主席兼科技、傳媒和電信行業主管合夥人林國恩解釋，此差別相信是源於抗疫進度及居住環境不一樣所致。他解釋，相較於歐美國家，中國民眾的生活及工作模式較早回復至接近疫前水平。若只有小部分人在家工作，變相較難與同事、客戶溝通，影響效率。

另一方面，歐美國家的居住空間比較寬敞，在家工作亦較不會受到家人騷擾。相對而言，他們所承受的負面影響，則較中國的上班一族輕微。

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：德勤內地調查 WFH拖低效率（收費文章）】

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