【東京殘奧】今屆殘奧金牌獎金加倍至80萬　香港24名運動員將參與8項目

殘疾人士奧運會將於2021年8月24日至9月5日在日本東京舉行，為鼓勵香港運動員取得佳績，恒基地產公布將透過「恒基精英運動員嘉許計劃」，為殘奧會獲得前八名的香港運動員提供獎金。

■今屆殘奧香港傑出運動員現金奬勵■

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今年個人項目金牌的獎金會增加1倍至80萬元，銀牌和銅牌的獎金也分別增加至40萬元和20萬元；而隊際項目金牌、銀牌和銅牌的獎金亦分別提高至160萬元、80萬元和40萬元。

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香港24名運動員參賽 港台直播賽事

香港將派出24名運動員參加8個項目的賽事，當中半數運動員是第一次出戰殘奧會。若想知今年出戰殘奧的運動員名單，可按此。

此外，香港電台除了直播東京殘奧會的開幕禮和閉幕禮外，也會提供不少於70小時的直播節目，即平均每日會直播不少於5小時殘奧節目，以及每日播放約2小時的殘奧精華片段。

港台有關殘奧的節目將會配以手語傳譯、中英文雙語廣播，亦會有烏都語配音版本以照顧少數族裔人士的需要。視障人士亦可以使用港台開發的手機應用程式「聽出好戲勢」欣賞港台的殘奧節目。

責任編輯：鄭樂怡

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