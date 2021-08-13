18萬印度製Kia Sonet　入門級SUV性價比高

起亞（Kia）車款以大包圍攻客，由小車、房車甚至巨型7人車均有推出。今次最新的起亞Sonet為小型SUV款，以18萬有找的售價為賣點，卻有非常齊全的配備，對預算不多卻又想擁有SUV的人來說，着實有一定吸引力。

車廠在品牌發源地出產，歐洲製、日本製固然有光環，東南亞產地則可換來更抵的售價。起亞全新車款Sonet為印度設計及印度製造，韓國本土也沒有售賣，會否令人卻步？Sonet讓人聯想起同廠的Stonic，同樣是小型SUV，馬力稍高兼更便宜，相信可殺出一條血路。

▲ 起亞 Sonet 以一口超有競爭力的車價，加上特色設計為賣點。

獨特異國越野風

Sonet的賣相其實不俗，至少看得出花過心思。品牌標誌式的虎鼻非常搶眼，也甚有霸氣，鬼面罩上的幾何花紋，是參考印度傳統古迹「階梯井」而設計，反而有幾分異國風情。如心電圖般的LED頭尾燈甚有特色，車尾更有一字連貫的尾燈，跳脫有活力。兩旁的風口位及下方泵把有鍍銀色的外框，運動感頗強烈。

車身綫條也帶點戶外風，越野車必備的黑膠包圍及輪拱、後側有黑色的直紋板，車頂亦有行李架。16吋車軨配上印度品牌Apollo輪胎，連胎上也有幾何花紋。尾箱容量有392升，如將椅背放下，更增至1,334升空間，足以放置各種活動裝備。不過要留意，椅背並非常見的6：4摺合，只能整個放下。

▲ 心跳型」勾尾 LED 燈設計甚突出，不過霧燈卻是燈泡減輕成本。

▲ 鬼面罩如梯形的花紋源自印度傳統古迹「階梯井」，是此車獨有。

▲ 印度品牌 Apollo 輪胎，與車款也頗夾，就算不喜歡也可以自行更換。

高級配備齊全

駕駛座的真皮軚盤連紅色車綫，以及仿皮座椅營造出高級感，雖然非電動控制，卻竟然有冷風功能，坐上去涼浸浸，又不會有強烈風聲。香港雖然不及印度炎熱，但夏天也適合不過。儀錶板未有完全數碼化，轉數錶以指針表示，4吋的顯示屏上有數字式的速度計，相當清晰，設計也不過時。

中控台設計以鋼琴亮黑色為主調，冷氣位、波棍等以印度為靈感的花紋點綴，車門旁亦有三角幾何紋路裝飾，加強質感。8吋輕觸式屏幕有Apple CarPlay及藍牙，下方亦有USB插頭。儲物空間也齊備，更設電話坑槽、杯架、飲品架，椅旁更有放遮的空格，貼心程度不遜於日本車，基本配置應有盡有。

後座有出風口及USB，空間也算闊落，中間位地台接近平坦。安全氣袋有6個，連各基本安全設備如後泊鏡頭、後泊車感應裝置、防鎖死制動系統、輪胎壓力監測系統、電子穩定系統及斜坡起步輔助系統等。美中不足是為了遷就車價，供港版竟然放棄了原有的天窗，亦失去了氣氛燈及頂級版的Bose音響。

▲ 內櫳以仿皮、塑膠及亮黑物料打造，留意冷氣出風口及波棍下均有「階梯井」凹凸紋。

▲ 後座空間寬敞，腳位充足，最欣賞有出風口及USB插頭。

自然舒暢行車感

Sonet搭載新型1.5升MPI汽油引擎，輸出馬力為115匹，扭力有143.8牛頓米，配上智能無段變速波箱。這個動力配搭合格有餘，駕起來加速力雖然未至於強勁，但也算充沛，油門反應亦敏銳，行車感順暢自然，不似一般CVT波箱般「踩極唔去」，亦沒有過大的引擎高轉噪音。

難得還有正常、節能及運動駕駛模式選擇，甚至仿如四驅般有沙地、泥地及雪地全地形模式。另設有加減波，但軚盤上卻沒有撥片，只能以傳統波棍控制。新車流行的電子手掣也欠奉，還原最基本的「拉手掣」動作，較為復古。

車架以高強度鋼材製作，車廠表示製作過程中行駛了超過10萬公里、不同地形及路面以作調整。試駕時走遍市區馬路、青山公路、屯門公路及龍翔道，懸掛也算紮實，轉彎傾側自然舒適，甚有歐洲車的風格。唯一要彈的是雖然用的是厚車胎，但路噪甚明顯，隔音未算完美。

別忘記這部Sonet售價只是$179,800，配備齊全、外形年輕有設計感，駕駛感輕鬆舒適，還要是人氣車款SUV，有SUV味道又可享受低牌費，也不能有過高要求。只要不介意是印度車款及印度製造，性價比特高，絕對值回票價。

▲ 車尾的一字形尾燈甚有現代感，特多的紅色反光板很搶眼。

▲ 1.5 升 MPI 汽油引擎馬力有 115 匹，在香港路面可說是應付自如。

規格表

售價：$179,800起

車型：5 門 5 座位 SUV

引擎：1,497c.c.直四自然吸氣引擎

馬力：115.2 ps / 6,300 rpm

扭力：143.8 Nm / 4,500 rpm

驅動：IVT無段變速波箱，前輪驅動

懸掛：麥花臣（前）／扭力杆（後）

制動：通風碟（前）／ 鼓式（後）

車身長x闊x高：4,120 x 1,790 x 1,642mm

前／後軸輪距：2,500mm

車重：1,170 kg

平均耗油量：7.2L / 100km

查詢：Kia Motors（2760 9933）