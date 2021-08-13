【三星手機】三星新摺芒手機Galaxy Z Flip 3、Galaxy Z Fold 3 　加料兼減價搶客

三星今年第二度召開的Galaxy Unpacked產品發佈會，在本周三舉行。一如外界爆料，推出了兩大摺芒手機Galaxy Z Flip 3和Galaxy Z Fold 3，另外還推出了新增多項健康功能的Galaxy Watch 4。今代摺芒機全面加料兼減價，Flip 3入場價為999.99美元，相信來港後售約8000元，Fold 3則為1799美元，估計香港售價不超過15,000元，兩者售價較上代產品上市價便宜了200美元。

三星力谷摺芒機 Note被棄冷宮

今年三星力谷摺芒機，更把一向大受用家歡迎的Note系列暫停/中止，雖然外界揣測與晶片供應有關，但薑餅人相信三星應無意再推出Note系列，因為Note系列的精髓- S Pen已經可以應用於S21 Ultra及Z Fold 3兩大旗艦，三星無必要再以Note來提供手寫體驗。因此，三星更有理由去力推摺芒系列，一方面以創新來吸引蘋果的用戶，另一方面也可以提升手機的平均售價來增加利潤。

事實上，三星雖然一直穩坐手機業界龍頭地位，但相信大部分產品都是中下價產品為主，與蘋果一直專注在高檔產品有很大分別。三星在高檔手機市場也需要新產品來挽回劣勢，原因是在今年一月推出的S21系列，半年據報僅售出1350萬部，與上一代S20系列相比下跌兩成，更比前年的S10系列大減近半。

策略上谷價錢廉宜的Flip 3

面對蘋果iPhone在設計上沒什麼大變也能在高端市場大賣，加上新任全球手機第二名的小米又在各條戰線對三星的龍頭位置步步進迫，三星更需要摺芒手機來力挽狂瀾，相信主力會放在售價較廉宜的Flip 3身上。

這部很有2G年代摺機影子的5G機，從外觀來看像一個女生用的粉盒，打開便是一塊長條型的屏幕，最好便是可以90度把手機放在枱上用作鏡子、睇片或開視像會議用途，說實在的確是蠻實用的。當然，屏幕的形狀及大細相對Fold系列是沒這麼實用。

而對用家而言最佳的配置便是小屏幕增至1.9吋，讓用家可以毋須打開手機便可查看訊息。薑餅人估計下一代若能把外屏幕變成像Fold一樣可正常操作，相信會更值得入手。

值得一提的是，今次Flip 3提供了四色選擇，包括森林綠、丁香紫、霧光黑和奶油白，對男生而言黑和綠都很型，只是大家要接受手機外觀像粉盒吧。

Fold 3加入手寫及防水防塵功能

至於Fold 3在功能和外觀上其實跟上代Fold 2分別不大，只是添加了手寫及防水防塵功能。

這能否吸引現有摺芒手機用戶升級呢？其實也很難說，以薑餅人作為Fold 2用家而言，似乎今代進步不够明顯，只是小升級而已。

相比之下Flip 3因為定價較便宜及變動更多，似乎更為抵玩。大家又會如何選擇呢？