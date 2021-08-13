【移民英國】英國樓價最易負擔10城市　樓價最平城市平均167萬港元可做業主

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自從英國推出BNO移民簽證，吸引不少港人移民當地。若有意在當地置業，哪個城市的樓價最便宜？英國哈利法克斯（Halifax）銀行分析列出英國樓價最便宜及最昂貴的城市，樓價最實惠的城市，平均樓價僅155,917英鎊，即約167萬港元。
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最易負擔城市 平均樓價僅167萬港元
哈利法克斯銀行根據由去年6月至今年6月，以該行樓價數據及英國國家統計局的薪酬數據，計算出英國61個城市樓價與收入比（Price-to-earnings ratio）。分析發現，英國最容易負擔樓價的城市，平均樓價為155,917英鎊（約167萬港元），該市居民的平均年收入為33,138英鎊（約35.6萬港元），即房屋成本是該市居民平均工資的4.7倍；而最難負擔為溫徹斯特（Winchester），平均樓價高達630,432英鎊（約677萬港元），該市居民平均年收入為 45,059英鎊（約48.3萬港元），相當於樓價與收入比為14倍。
該銀行表示，分析所有61個英國城市中，平均而言，樓價與收入比通常是8.1倍，樓價為287,400英鎊（約308萬港元），平均年收入為35,677英鎊（約38.3萬港元）。過去十年，樓價與收入比之間的差距持續擴大，相比之下，2011年的樓價與收入比率僅為5.6倍。
■英國樓價最易負擔的10個城市■
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英國過去10年樓價升幅強勁
哈利法克斯研究過去10年英國哪些城市的樓價漲幅最大，發現英格蘭西南部格洛斯特（Gloucester）的房價漲幅最大，平均房價從2011年的143,365英鎊（約153萬港元）上漲101%至2021年的287,600英鎊（約308萬港元）；大倫敦樓價在過去10年中漲幅居第二位，從2011年的284,940英鎊（約306萬港元）上漲98%，至2021年的564,695英鎊（約606萬港元）。自2011年以來，英國城市的平均房價上漲了71%，從168,443英鎊（約180萬港元）增至2021年的287,440英鎊（約308萬港元）。
責任編輯：李瑩
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