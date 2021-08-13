▲ 【移民英國】英國樓價最易負擔10城市 樓價最平城市平均167萬港元可做業主

自從英國推出BNO移民簽證，吸引不少港人移民當地。若有意在當地置業，哪個城市的樓價最便宜？英國哈利法克斯（Halifax）銀行分析列出英國樓價最便宜及最昂貴的城市，樓價最實惠的城市，平均樓價僅155,917英鎊，即約167萬港元。

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最易負擔城市 平均樓價僅167萬港元

哈利法克斯銀行根據 由去年6月至今年6月，以 該行 樓價數據及英國國家統計局的薪酬數據，計算出英國61個城市樓價與收入比（P rice-to-earnings ratio） 。分析發現， 英國最容易負擔樓價的城市， 平均 樓價 為155,917英鎊（ 約167萬港元 ），該市居民的平均年收入為33,138英鎊 （約35.6萬港元） ，即 房屋成本是該市居民平均工資的4.7倍； 而最難負擔為溫徹斯特（Winchester）， 平均 樓價 高達630,432英鎊（ 約677萬港元 ），該市居民平均年收入為 45,059英鎊 （約48.3萬港元） ，相當於樓價與收入比為1​​4倍。

該銀行表示，分析所有61個英國城市中，平均而言， 樓價與收入比 通常是8.1倍，樓價為287,400英鎊（約308萬港元），平均年收入為35,677英鎊（約38.3萬港元）。過去十年，樓價與收入比之間的差距持續擴大，相比之下，2011年的 樓價與收入比 率僅為5.6倍。



■英國樓價最易負擔的10個城市■

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英國過去10年樓價升幅強勁

哈利法克斯研究過去10年英國哪些城市的 樓價 漲幅最大，發現 英格蘭西南部格洛斯特（ Gloucester ）的房價漲幅最大，平均房價從2011年的143,365英鎊（約 153萬港元 ）上漲101%至2021年的287,600英鎊 （約308萬港元）； 大倫敦 樓價 在過去10年中漲幅居第二位，從2011年的284,940英鎊 （約306萬港元） 上漲98%，至2021年的564,695英鎊 （約606萬港元） 。自2011年以來，英國城市的平均房價上漲了71%，從168,443英鎊（約 180萬港元 ）增至2021年的287,440英鎊（約308 萬港元 ）。

責任編輯：李瑩

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