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【智能愛人】人工智能助你投資　全自動化收費低　AI理財顧問好過真人？

個人增值 17:35 2021/08/13

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TVB劇集《智能愛人》中，由李佳芯飾演的智能機械人「阿寶」是個功能多多的AI（Artificial Intelligence，人工智能）女傭，懂得自我學習之餘亦有人性。現實中雖然未有如此高科技的智能機械人幫我們打理生活，不過隨着金融科技發展，近年香港就多了一個「機械理財顧問」（Robo-adviser）的新興職業，以人工智能代替真人，幫客戶度身訂造投資理財建議。

【公私營醫療積極推行遙距醫療　為醫患提供安全優質體驗：按此

透過網上問卷了解客戶　收費較低

簡單而言，機械理財顧問就是運用電腦演算法（Algorithm）及數據導向策略分析，為客戶提供理財建議，可以根據不同客戶的目標及風險承受能力，提供相應的預設標準投資組合。傳統真人理財顧問在提供理財建議前，一般都需要花時間與客戶溝通了解對方需求。但機械理財顧問大多通過一套網上問卷了解客戶的財務目標、財務狀況、投資年期等資訊，再以電腦程式分析資料，提供相應的建議。

由於過程中是由電腦全自動化操作，因此機械理財顧問更能作出客觀理性的投資決策，亦因為不涉及真人顧問參與，收費相對較低。一般AI顧問能收取低於1%的服務年費，而投資門檻亦可由數千元起跳，甚至不設最低金額要求，較適合投資金額較少的投資者。

AI難深入了解投資者

機械理財顧問在網上進行，系統隨時隨地都能給予投資建議，固然方便。不過機械顧問暫時只能透過問卷了解投資者所需，雙方在缺乏互動之下，難以讓電腦深入了解投資者需求。如果對投資組合有任何問題，機械顧問亦難以回應問題，或安撫投資者情緒。此外，機械理財顧問主要使用全球不同市場的基金和交易所買賣基金（ETF）建構投資組合，雖然有某部分機械顧問會使用不同工具建構投資組合，但與任何產品均可涉獵的真人顧問相比，機械顧問所提供的產品類別及選擇彈性就較小。

機械理財顧問由電腦操作，數據分析較強，能緊貼市況及迅速過濾分析大量資訊，提高預測未來市場發展的準確度，難免會讓人有種「電腦判斷一定正確」的錯覺。不過即使AI也不是預言家，電腦的建議也不一定會讓投資者穩賺。投資者如想選擇採用機械理財顧問，要先做功課，小心考慮投資意見。

 

責任編輯：嚴熹曼

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