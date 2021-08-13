中學生缺乏理財能力　父母自我感覺良好礙理財教育

有一半的中學生缺乏理財能力，失去重要的生活技能。

筆者在香港教育大學做了一個「家庭與青少年理財關係」研究，於2016年從香港4間中學收集問卷，共800位母親及平均15.3歲的子女參與，其中有關中學生理財態度及理財行為值得關注。

首先，針對學生的理財態度。問學生對儲蓄的態度，評分由1分至5分（非常重要至非常不重要），結果有50%的學生認為儲蓄不重要或沒有想過。

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另一項針對學生的理財行為。問學生是否有儲蓄的習慣，或購物時有沒有先作考慮，結果有超過22%的學生選擇沒有或甚少。

最後問到子女和母親在理財溝通上做得怎樣。有60%的母親認為有教導子女，但只得30%的學生回答有。結果顯示，母親和子女的看法存在很大差異，反映父母一般自我感覺良好，往往構成親子溝通上的障礙。

理財能力被視為重要的生活技能

研究結果的意義及建議：

1. 社會有極大責任和迫切性，教導及灌輸良好的理財態度和行為給青少年；

2. 在學校及家庭方面，要以不同方法鼓勵學生在日常生活建立良好的理財行為；

3. 父母平日應該做好榜樣，單靠監控不足夠，用有效的溝通，才能達到良好的理財教育效果。

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過往研究顯示：

1. 具有較高理財能力的人將有更多儲蓄，更少債務及更好嘅退休生活；

2. 在心理質素方面，較高理財能力的人有更高的生活滿意度，更少的抑鬱症狀；

3. 正面理財的行為能導致我們變得較樂觀，有較強的自尊心，抱有希望，較少焦慮、失眠和心理困擾；

4. 理財能力已被家長、教育人士視為重要的生活技能之一。

不過，有一點值得注意的是，15歲的中學生／青少年是進入成年人的重要階段，很多價值觀已建立，受到同輩影響更大。

【作者簡介】

教育學者，「理財啟苗」聯合創辦人。與香港教育大學研發「4S課程」，把實證為本的研究結果轉化為實用的活動供父母及學校使用，促進兒童、青少年及親子理財的發展。