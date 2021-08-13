中學生缺乏理財能力　父母自我感覺良好礙理財教育

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有一半的中學生缺乏理財能力，失去重要的生活技能。
筆者在香港教育大學做了一個「家庭與青少年理財關係」研究，於2016年從香港4間中學收集問卷，共800位母親及平均15.3歲的子女參與，其中有關中學生理財態度及理財行為值得關注。
首先，針對學生的理財態度。問學生對儲蓄的態度，評分由1分至5分（非常重要至非常不重要），結果有50%的學生認為儲蓄不重要或沒有想過。
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另一項針對學生的理財行為。問學生是否有儲蓄的習慣，或購物時有沒有先作考慮，結果有超過22%的學生選擇沒有或甚少。
最後問到子女和母親在理財溝通上做得怎樣。有60%的母親認為有教導子女，但只得30%的學生回答有。結果顯示，母親和子女的看法存在很大差異，反映父母一般自我感覺良好，往往構成親子溝通上的障礙。
理財能力被視為重要的生活技能
研究結果的意義及建議：
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過往研究顯示：
不過，有一點值得注意的是，15歲的中學生／青少年是進入成年人的重要階段，很多價值觀已建立，受到同輩影響更大。
【作者簡介】
教育學者，「理財啟苗」聯合創辦人。與香港教育大學研發「4S課程」，把實證為本的研究結果轉化為實用的活動供父母及學校使用，促進兒童、青少年及親子理財的發展。
撰文 : 李錦博士
欄名 : 親子理財