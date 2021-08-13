▲ 【運動科技】AI分析提升劍擊運動員表現 科技帶動NBA全新觀賞體驗

香港運動員於東京奧運取得歷史性佳績，展現了廣大市民對體育盛事的無比熱情，同時喚起大眾對本地運動員發展的關注，而政府日前亦宣布多項措施進一步支援體育發展。香港運動員若要追求卓越表現，自身的努力和各方支援當然不可或缺，事實上，創新科技亦在當中扮演一個重要的角色。

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善用AI技術全面分析 提升運動員表現

以奪得佳績的劍擊運動為例，香港劍擊運動員以人工智能（AI）及物聯網（IoT）等科技融入於日常訓練之中。香港劍樂會運動員早前使用香港初創企業RaceFit所研發的運動套裝，透過辨識及矯正自身平常無法察覺的技術弱點，提升自身表現。該運動套裝配備九軸感應器來記錄運動員的動態，所得的數據會被傳送到雲端運算平台上運行的程式進行分析。借助AI技術，教練可以獲取並全面分析運動員的力量、耐力、靈活性、協調能力及平衡力等數據，並指出須改進的領域，例如箭步站姿時應調整膝蓋的方向。以數據分析為基礎，教練可為運動員制定專屬的訓練方案，更可遙距監察運動員的練習進度。

事實上，運用科技改善頂尖運動員表現已是全球的趨勢。劍擊以外，Microsoft與皇家馬德里（皇馬）合作，提升球員表現。除了協助教練實時分析球員表現及比賽數據，球隊的醫生、物理治療師、營養師等醫療專業人員運用Microsoft科技評估每位運動員的健康狀況，調整及制定最佳訓練方案。此外，團隊更利用4D掃描技術及AI數據分析，為每位運動員度身設計最適合及耐用的裝備，協助球員突破自我極限，在場上爭取最佳表現。

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提供獨特角度 帶動全新觀賞體驗

運動與科技的結合融合，可為觀眾帶來不一樣的觀賞體驗，長遠維繫觀眾對運動的熱情，使體育比賽成為社會盛事。美國NBA 職業籃球聯賽的NBA CourtOptix系統，採用Microsoft Azure科技為球迷提供更切身、更精彩的體驗。NBA CourtOptix可利用球員位置數據，預測衝刺的最佳時機，並衡量防守對進攻球隊造成的壓力。系統得出的獨特數據和角度有助吸引球迷了解比賽背後的故事，球迷能從不同角度了解球員每一次的運球、傳球和投籃等動作，有助提升球迷對體育比賽的熱誠和興趣。

運動科技除了可以支援專業運動員更上一層樓之外，還有助普羅大眾提升日常運動時的表現。市場上一些可穿戴人工智能教練方案，如RaceFit研發的AI CORE Fitness，則運用AI分析用家運動目標、身體狀況及實時運動數據，為用家度身訂造專屬的訓練，讓一般用家都可以有效、正確地運動。展望未來，運動科技領域仍有很大的發展和普及潛力，而創新科技亦將會繼續協助整個體育行業成就更多。

【作者簡介】謝佳文為Microsoft香港全球夥伴解決方案暨商務事業部總監，負責帶領團隊制定及管理銷售渠道策略，支援龐大的夥伴網絡。他亦負責推行針對中小型企業客戶的產品營銷方案。