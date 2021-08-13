【保險知識】高回報不一定高風險？　解構「組合式投資法」

與基金表現掛鈎的投資相連壽險，對不少香港人來說，一點也不陌生。根據香港投資基金公會早前發布有關投資者的調查，未來12個月內，超過45%投資者會投資於投資相連壽險。「不要將所有雞蛋放在同一籃子裡」，這是投資市場的金科玉律，相信不少人也了解箇中道理，但是否只要把投資相連壽險內眾多的投資選擇混合搭配，就能分散風險呢？

假設兩款基金的回報走勢和波幅十分相似，把它們組成投資組合，其走勢則與單一投資於個別基金無異，未必能真正分散風險。諾貝爾經濟學得獎者哈里馬爾科維茨（Harry Markowitz）提出「組合式投資法」（Modern Portfolio Theory），其精髓就是將多個相關性低的投資選擇結合成一個投資組合，藉此減低投資組合的風險，同時爭取更高的潛在回報，挑戰「高回報、高風險」的投資定律。

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問：投資選擇的「相關性」是甚麼？

答：於配置投資組合時，除了要留意個別投資選擇的回報及風險外，亦要衡量投資組合的整體風險。要適當地分散風險，可參考用來量化兩款投資選擇回報的相關性指標──相關系數（Correlation Coefficient）。

系數之數值由-1至+1，「+1」代表完全正比相關，即是指同一市場因素影響下，兩款投資選擇（A及B）的價格同時上升或下跌；而「-1」則表示完全反比相關，指同一市場因素影響下，投資選擇A與B的價格向相反方向變動，一升一跌，因而可抵銷投資組合內的風險。

舉例說，由於汽車製造業與醫療護理業的行業性質和銷售對象及層面不同，各有其行業周期和市場特質，所以相關性很低，共同升跌的機會較少，故能做到互相抵銷風險的作用。相關系數為0則代表兩款投資選擇的價格變動不存在任何關係。因此，投資選擇的相關系數愈低，投資組合的年化波幅愈小，分散投資風險的效果便愈好。

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問：怎樣才能發揮「組合式投資法」的效用？

有關的竅門是根據每款投資選擇的數據和表現，挑選出相關性低，又具備升值潛力的投資選擇，利用它們回報周期不同的特點，爭取預設的回報指標，同時減低投資組合的風險。

一般投資者較難憑一己之力搜集以上的數據資料，以及進行精密的運算。現在市場上有願意投放資源開發售後增值服務的保險公司，能為投資相連壽險客戶免費提供這類投資分析服務，透過龐大投資數據庫支援的投資組合智能系統，按客戶自訂的投資組合，即時作出精密的數據分析及運算，提供詳盡的分析報告，包括回報、波幅、相關系數矩陣及經調整風險後的回報等數據，協助客戶優化投資組合，爭取理想的中長綫投資回報。