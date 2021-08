【保險知識】高回報不一定高風險？　解構「組合式投資法」

與基金表現掛鈎的投資相連壽險,對不少香港人來說,一點也不陌生。根據香港投資基金公會早前發布有關投資者的調查,未來12個月內,超過45%投資者會投資於投資相連壽險。「不要將所有雞蛋放在同一籃子裡」,這是投資市場的金科玉律,相信不少人也了解箇中道理,但是否只要把投資相連壽險內眾多的投資選擇混合搭配,就能分散風險呢?

假設兩款基金的回報走勢和波幅十分相似,把它們組成投資組合,其走勢則與單一投資於個別基金無異,未必能真正分散風險。諾貝爾經濟學得獎者哈里馬爾科維茨(Harry Markowitz)提出「組合式投資法」(Modern Portfolio Theory),其精髓就是將多個相關性低的投資選擇結合成一個投資組合,藉此減低投資組合的風險,同時爭取更高的潛在回報,挑戰「高回報、高風險」的投資定律。

問:投資選擇的「相關性」是甚麼?

答:於配置投資組合時,除了要留意個別投資選擇的回報及風險外,亦要衡量投資組合的整體風險。要適當地分散風險,可參考用來量化兩款投資選擇回報的相關性指標──相關系數(Correlation Coefficient)。

系數之數值由-1至+1,「+1」代表完全正比相關,即是指同一市場因素影響下,兩款投資選擇(A及B)的價格同時上升或下跌;而「-1」則表示完全反比相關,指同一市場因素影響下,投資選擇A與B的價格向相反方向變動,一升一跌,因而可抵銷投資組合內的風險。

舉例說,由於汽車製造業與醫療護理業的行業性質和銷售對象及層面不同,各有其行業周期和市場特質,所以相關性很低,共同升跌的機會較少,故能做到互相抵銷風險的作用。相關系數為0則代表兩款投資選擇的價格變動不存在任何關係。因此,投資選擇的相關系數愈低,投資組合的年化波幅愈小,分散投資風險的效果便愈好。

問:怎樣才能發揮「組合式投資法」的效用?

有關的竅門是根據每款投資選擇的數據和表現,挑選出相關性低,又具備升值潛力的投資選擇,利用它們回報周期不同的特點,爭取預設的回報指標,同時減低投資組合的風險。

一般投資者較難憑一己之力搜集以上的數據資料,以及進行精密的運算。現在市場上有願意投放資源開發售後增值服務的保險公司,能為投資相連壽險客戶免費提供這類投資分析服務,透過龐大投資數據庫支援的投資組合智能系統,按客戶自訂的投資組合,即時作出精密的數據分析及運算,提供詳盡的分析報告,包括回報、波幅、相關系數矩陣及經調整風險後的回報等數據,協助客戶優化投資組合,爭取理想的中長綫投資回報。