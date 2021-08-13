  • 29°C
香港時間 : 2021813日 (週五) 14:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【保險知識】高回報不一定高風險？　解構「組合式投資法」

博客 14:00 2021/08/13

分享：

與基金表現掛鈎的投資相連壽險，對不少香港人來說，一點也不陌生。根據香港投資基金公會早前發布有關投資者的調查，未來12個月內，超過45%投資者會投資於投資相連壽險。「不要將所有雞蛋放在同一籃子裡」，這是投資市場的金科玉律，相信不少人也了解箇中道理，但是否只要把投資相連壽險內眾多的投資選擇混合搭配，就能分散風險呢？

假設兩款基金的回報走勢和波幅十分相似，把它們組成投資組合，其走勢則與單一投資於個別基金無異，未必能真正分散風險。諾貝爾經濟學得獎者哈里馬爾科維茨（Harry Markowitz）提出「組合式投資法」（Modern Portfolio Theory），其精髓就是將多個相關性低的投資選擇結合成一個投資組合，藉此減低投資組合的風險，同時爭取更高的潛在回報，挑戰「高回報、高風險」的投資定律。

【儲蓄保 vs 扣稅年金 vs 投連險 vs 萬用壽險 回報用途風險比較：按此

問：投資選擇的「相關性」是甚麼？

答：於配置投資組合時，除了要留意個別投資選擇的回報及風險外，亦要衡量投資組合的整體風險。要適當地分散風險，可參考用來量化兩款投資選擇回報的相關性指標──相關系數（Correlation Coefficient）。

系數之數值由-1至+1，「+1」代表完全正比相關，即是指同一市場因素影響下，兩款投資選擇（A及B）的價格同時上升或下跌；而「-1」則表示完全反比相關，指同一市場因素影響下，投資選擇A與B的價格向相反方向變動，一升一跌，因而可抵銷投資組合內的風險。

舉例說，由於汽車製造業與醫療護理業的行業性質和銷售對象及層面不同，各有其行業周期和市場特質，所以相關性很低，共同升跌的機會較少，故能做到互相抵銷風險的作用。相關系數為0則代表兩款投資選擇的價格變動不存在任何關係。因此，投資選擇的相關系數愈低，投資組合的年化波幅愈小，分散投資風險的效果便愈好。

【投連險是甚麼？專家解構投保注意事項：按此

問：怎樣才能發揮「組合式投資法」的效用？

有關的竅門是根據每款投資選擇的數據和表現，挑選出相關性低，又具備升值潛力的投資選擇，利用它們回報周期不同的特點，爭取預設的回報指標，同時減低投資組合的風險。

一般投資者較難憑一己之力搜集以上的數據資料，以及進行精密的運算。現在市場上有願意投放資源開發售後增值服務的保險公司，能為投資相連壽險客戶免費提供這類投資分析服務，透過龐大投資數據庫支援的投資組合智能系統，按客戶自訂的投資組合，即時作出精密的數據分析及運算，提供詳盡的分析報告，包括回報、波幅、相關系數矩陣及經調整風險後的回報等數據，協助客戶優化投資組合，爭取理想的中長綫投資回報。

撰文 : 葉偉傑 萬通保險巿務部副總裁

欄名 : 保險DNA

相關文章

【保險知識】投機或投資？實踐穩健投資之選
2021/07/09
【保險知識】投機或投資？實踐穩健投資之選
【儲蓄保險】賺息兼賺價？　人民幣短期儲蓄保5年保證IRR達3.6%
2021/07/16
【儲蓄保險】賺息兼賺價？　人民幣短期儲蓄保5年保證IRR達3.6%
【醫療保險】單靠公司醫保或保障不足　比較醫保性價比要睇呢5項
2021/08/09
【醫療保險】單靠公司醫保或保障不足　比較醫保性價比要睇呢5項
【儲蓄保險】醫保保費隨年齡增加　買儲蓄附加醫保為退休增保障
2021/08/08
【儲蓄保險】醫保保費隨年齡增加　買儲蓄附加醫保為退休增保障
【保險知識】善用保險遺愛人間　保單捐贈3部曲
2021/08/01
【保險知識】善用保險遺愛人間　保單捐贈3部曲

你可能感興趣

【保險知識】投機或投資？實踐穩健投資之選
12:16 2021/07/09
【保險知識】投機或投資？實踐穩健投資之選
【儲蓄保險】賺息兼賺價？　人民幣短期儲蓄保5年保證IRR達3.6%
11:15 2021/07/16
【儲蓄保險】賺息兼賺價？　人民幣短期儲蓄保5年保證IRR達3.6%
【醫療保險】單靠公司醫保或保障不足　比較醫保性價比要睇呢5項
12:01 2021/08/09
【醫療保險】單靠公司醫保或保障不足　比較醫保性價比要睇呢5項

最新專欄文章 更多

博客 - 【退休理財】不想成為「苦老族」　自製長糧保障有妙計
2021/07/27
【退休理財】不想成為「苦老族」　自製長糧保障有妙計
博客 - 【保險知識】投機或投資？實踐穩健投資之選
2021/07/09
【保險知識】投機或投資？實踐穩健投資之選
博客 - 【理財規劃】單身族幸福理財術　創造無憂一人之境
2021/06/18
【理財規劃】單身族幸福理財術　創造無憂一人之境
博客 - 【危疾保險】過勞或致嚴重疾病　善用年齡優勢建構危疾保障
2021/06/04
【危疾保險】過勞或致嚴重疾病　善用年齡優勢建構危疾保障
博客 - 【保險業】持牌保險代理疫市增7%　投身保險業百萬年薪話咁易？
2021/05/21
【保險業】持牌保險代理疫市增7%　投身保險業百萬年薪話咁易？
保險公司 基金

下一篇文章

【三星手機】三星新摺芒手機Galaxy Z Flip 3、Galaxy Z Fold 3 　加料兼減價搶客
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

博客 - 【虛擬銀行】ZA出糧Fast Pass「提早出糧」　點解話佢聰明呢？
【虛擬銀行】ZA出糧Fast Pass「提早出糧」　點解話佢聰明呢？
博客 - 【BNO移民英國】搬屋到英國　一文看清如何申請免稅及寄運物品限制清單
【BNO移民英國】搬屋到英國　一文看清如何申請免稅及寄運物品限制清單
博客 - 【退休規劃】為退休而投資派息股票的4個理由
【退休規劃】為退休而投資派息股票的4個理由
【新片推介】Netflix《血色天劫》奇幻恐怖+動作 吸血鬼高空中對戰劫機悍匪
【新片推介】Netflix《血色天劫》奇幻恐怖+動作 吸血鬼高空中對戰劫機悍匪
博客 - 【保險知識】儲蓄保 vs 扣稅年金 vs 投連險 vs 萬用壽險　回報用途風險比較
【保險知識】儲蓄保 vs 扣稅年金 vs 投連險 vs 萬用壽險　回報用途風險比較
博客 - 樓花延遲交樓　對按揭申請有何影響？
樓花延遲交樓　對按揭申請有何影響？