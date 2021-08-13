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【招聘日】勞工處一連兩日舉行大型招聘會　55間公司提供逾3,200個職位

個人增值 17:10 2021/08/13

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勞工處將於8月17日至8月18日舉行招聘會，超過55間公司提供逾3,200個職位，工作種類涵蓋飲食、IT、零售、運輸、物業管理、珠寶、酒店等。參加招聘機構每天不同，入場人士更可獲紀念品一份。

【紀律部隊擬調整薪酬　比較5大紀律部隊起薪點：按此

勞工處將於下周二及周三，於旺角麥花臣場館舉行「開創新天地招聘會」，即場招聘逾3,200個全職及兼職職位空缺。多間本地大型機構均有參與招聘會，參與公司每天不同，市民免費入場，入場人士可獲紀念品一份，送完即止。有興趣人士可預先前往「我的政府一站通」訂閱大型招聘會的最新資訊，或按此查閱是次招聘會上各個職位空缺詳情。

鑑於疫情關係，建議求職者應於8月16日，即招聘會前一日，瀏覽勞工處網站以確認今次活動將如期舉行。

【政府9月起展開新一輪招聘　CRE考試8月7日起接受報名：按此

「開創新天地招聘會」詳情

日期：2021年8月17及18日
時間：早上11時至下午5時半（最後入場時間為5時）
地點：旺角奶路臣街38號1樓麥花臣場館（室內場館）（港鐵旺角站E2出口／旺角東站B出口）

 

責任編輯：嚴熹曼

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欄名 : 職場百科

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