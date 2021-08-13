轉戰商界望回饋演藝圈　黎美言：明星夢值得年輕人去追

跳唱組合HotCha前成員黎美言（Winkie），在5年前轉戰商界，但她從未放下演藝夢，一直計劃善用女團的經歷，回饋演藝圈。疫情之下，她更大膽開設娛樂公司及演藝培訓學院，望能透過自身的演藝經驗，培養新一代男團或女團。適逢男團Mirror的熱潮興起，Winkie坦言乘勢創業有優勢：「今時不同往日，年輕人想做明星不代表發明星夢，這個夢是值得去追！」

回饋演藝圈 開娛樂公司培育新星

在千禧年代，娛樂圈早已湧現一批偶像組合，當中包括以跳唱為主打的HotCha，青春活力的形象吸引不少粉絲。後來，成員各有發展，於2014年正式解散。前成員黎美言於5年前開設拳擊舞蹈拉筋瘦身館，靠知名度及獨特的定位，成功在行內站穩陣腳。

雖然已轉戰商界，但她一直對於演藝行業抱有熱誠，更期望能善用女團的經歷，回饋演藝圈。眼見韓團熱潮襲港多年，惟本港一直未有完善的練習生計劃以培育新星。Winkie遂決定做先行者，參考以往HotCha在日本受訓的經歷，分別投資6位數字，開設燃夢者娛樂有限公司及燃夢者國際演藝培訓學院，展開第一期練習生計劃，望培養本地新一代的男團女團。

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男團女團熱潮再起 造星不止是發夢

以往想做明星會被批評為「發明星夢」，但Winkie認為，這種想法已經過時：「現今的小朋友不似以往想長大後成為醫生、律師，而是想成為YouTuber、做幕前工作，今時不同以往，年輕人想做明星不代表是發夢，這個夢是值得去追！」

Winkie坦言，公司的名字「燃夢者」是希望能為下一代找到適合自己的夢想，又認為家長不必過於擔心，即使子女將來不會進入娛樂圈，學習的過程中也總有得着。她分享指，女團訓練時，不時要將同一動作練習無數次，從中鍛鍊出她刻苦耐勞的個性，更因為經常要在舞台表演，建立她的自信及團隊合作的精神，成為她作為創業者的重要基礎。

適逢男團Mirror人氣急升，本港再度掀起一股追星潮，Winkie坦言乘勢創業有優勢：「很高興娛樂圈再次百花齊放，而非一人獨大，時勢造英雄，年輕人是喜歡這股風氣，讓我更有動力再推一把，將他們帶到幕前，做他們喜歡做的事。」

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目光遠大成推動力 以大公司為目標

娛樂行業常被視為「燒錢」行業，作為剛起步的小公司，Winkie為了節省開支，便尋找有造星夢的藝人及幕後團隊合作，分別負責歌曲製作、拍攝及舞蹈等。現時不少娛樂公司都是大公司，擁有龐大的資源，她自認難與他們比較，以良性競爭的心態推動自己前進：「每間大公司的前身也是小公司，要從中學習他們成功的原因，他們會是我的目標，向着他們一直跑。」

Winkie對於造星有滿腔熱誠，更不諱言目標是將新一代男團女團帶到國際舞台：「重點不是最終能否成功，是當你訂立這個目標後，為此努力奮鬥，即使將來的成果是目標的7折，也不會太差。」

記者：李瑩