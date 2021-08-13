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【MPF】積金局：永久離港不等同移民　強調數字每季有升跌

強積金 13:20 2021/08/13

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積金局昨日（12日）發表《2020至2021年度年報》，當中顯示在2020年4月1日至今年3月31日的1年間，以永久離開香港為理由提取強積金權益的金額合共65.7億元，較去年同期增長27.3%，創有紀錄以來新高。

【移民離港提取強積金總額增至逾65億　積金局：年內就虛假陳述發出156張傳票：按此

積金局昨晚發出澄清，重申以「永久離開香港」為理由提早提取強積金的申請個案並不等同移民個案。以此理由向受託人申請提取強積金可以包括返回原居地（例如非本地僱員結束在香港工作）以及移居內地生活。

積金局指，事實上提早提取強積金的數字每季都有升有跌，2021年第一季以永久離港為理由提早提取強積金的申索數目就較對前一季下跌10%，由約8,500宗下跌至7,700宗。

而本網翻查數據後發現，相關數據若以按年比較，則略增1.3%。若按提取金額計，今年首季以永久離港為由的強積金提取金額則達19.3億元，按季略減0.5%，但較去年同期增長49.1%。

若想知更多有關MPF的資訊，請留意強積金懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : MPF理財

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