【健康增值】拆解間歇性斷食減肥背後原理　斷食幾耐先有效？

近年流行間歇性斷食，但你是否認真了解其具體操作及對身體的影響？間歇性斷食（Intermittent Fasting）有多種形式，例如每天斷食16小時、集中於8小時內進食的168斷食；5:2輕斷食，即每周在不連續的兩天裏只攝取日常卡路里的25%等。英國廣播公司BBC早前引述研究人員指，間歇性斷食不僅具減肥功效，最重要是讓消化系統好好休息。

少吃對健康更有益

一日三餐外加零食，一般人的身體常處於「持續進食狀態」中，不斷處理新食物而未能動用脂肪儲備。英國薩里大學營養學資深教授Adam Collins博士表示，經常性斷食可以讓身體進行「清理工作」，改善新陳代謝及整體健康狀況。一般進餐後，身體會從碳水化合物中吸收葡萄糖作為能量，但在斷食10至12小時後的空腹狀態下，體內的葡萄糖耗盡，這時肝臟開始把儲藏的脂肪分解成酮類的脂肪酸作為燃料，這一過程被稱為「代謝轉換」，也就是斷食能減肥的原因。

糖尿病患者應避免

有研究指，斷食能激活體內化學物質，鼓勵腸道有益細菌的生長。倫敦國王學院的Tim Spector教授指，短時間斷食，例如不吃早餐，已可以讓腸道微生物繁殖，並以腸黏膜上的碳水化合物為食物，令腸道更健康。他說，關鍵是要在兩頓飯之間至少間隔12個小時，即使只是偶爾進行，也能在短期改善情緒和體力，長遠也可能起到減肥功效。

不過，斷食未必人人適合，英國糖尿病高級臨床顧問Karen Davies強調，糖尿病患者在改變飲食前應先尋求醫生的專業意見。間歇性斷食對服藥或打胰島素的二型糖尿病患者，可能會增加低血糖的風險。

作者：李越樺

責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：拆解168減磅背後原理 間歇性斷食成效因人而異（收費文章）】

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】