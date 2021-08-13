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【理財二三事】你的銀包如何　你的財富也必如何？

個人增值 14:30 2021/08/13

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【理財二三事】你的銀包如何　你的財富也必如何？

電子支付盛行，只要有一機在手，付款變得簡單。雖然這樣，用銀包仍然是很多人的習慣，但你的銀包裡除了有鈔票及信用卡外，還有其他物品嗎？你的銀包重嗎？觀察身邊的人，你不難發現他們的銀包分分鐘夾雜單據、膠布、廢紙等。日本一位稅務專家曾出書分享有錢人銀包的特色。想變得有錢，不但要選對銀包，更要懂得如何整理銀包！

日本稅務專家龜田潤一郎的日常工作，主要協助老闆們處理稅務，他在工作時經常接觸到老闆，經過觀察500多位老闆的銀包後，他發現大部分有錢人幾乎都使用長銀包！他認為銀包能反映人對待細節的態度，他認為有錢人會尊重及珍惜金錢，而長銀包正正可以反映出來。其實整理好銀包，對建立良好理財習慣亦十分重要。

1. 善用長銀包

銀包正是金錢的居所，使用長方形銀包，鈔票便不會被摺起，亦即讓金錢住得「舒服」。相反，若你的銀包太細，要將鈔票折疊，便不符合善待、尊重金錢原則。不過現代人喜歡用小型銀包，其實只要將鈔票妥善放好便是尊重金錢了。

2. 依照面值排放鈔票

平日你的鈔票方向是否一致？每次放鈔票時，你會根據其面值擺放嗎？相信忙碌的香港人多數是較為隨意的。其實將鈔票收納得整齊，付款或收錢時便能看得一清二楚，而且這個方法可以讓自己一目了然，知道自己銀包有多少金錢。

3. 用新鈔票

龜田潤一郎亦發現人有錢人愛用新鈔票付費，他認為使用新鈔票，收錢的人會開心，從而在對方心目中留下好印象。新的鈔票有時候更會不捨得使用，或者更可以幫你慳到錢。

4. 減少銀包內的雜物

正如一開始提及，不少人的銀包除了擺放金錢外，亦會有單據、名片、膠布，甚麼都有可能出現。龜田潤一郎提醒，單據、卡片等雜物不應放在銀包內，減少銀包中的雜物，令銀包看起來更整潔，用起來亦更加方便。

5. 將紙鈔、硬幣分開擺放

將硬幣、紙鈔分開擺放，付款的時候會變得麻煩，不過，龜田潤一郎認為，正因為過程「夠麻煩」，可以使人付款前諗清楚，減少無謂消費。

6. 減少信用卡數目

信用卡是香港人的恩物，不過信用卡亦是不少香港人流失金錢的主因。龜田潤一郎建議可以為幫銀包每日進行打掃。根據每日需要，只帶當日會用的信用卡出門，把其他卡留在家中。通過這種做法，可以減少銀包雜物，在選擇所需的信用卡時，亦可以養成規劃日常的支出的習慣。

 

責任編輯：陳玉蓮

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電子支付 銀包 稅務 信用卡 香港 日本

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