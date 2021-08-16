【消費優惠】GODIVA月餅／巧克力禮盒買四送一　鉄板郎日本A5和牛肉眼鐵板燒買一送一

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. GODIVA：月餅／巧克力禮盒買四送一

由即日起，到GODIVA專門店或官網購買4盒中秋節巧克力月餅禮盒4顆裝或4盒片裝巧克力禮盒15片裝，即可免費獲贈相同產品1盒。數量有限，送完即止。

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網店／專門店

2. 鉄板郎：日本A5和牛肉眼鐵板燒買一送一

由即日起至8月31日，於鉄板郎惠顧日本A5和牛肉眼鐵板燒（250g）即可享買一送一，平均每人只需199元。

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電話：21755298

地址：深水埗營盤街128號（元安大廈旁邊）

3. La Famille：8月19日壽星免費拎蛋糕

如果你是8月19日生日，只要於8月16日至19日到La Famille指定分店，向店員出示有效身分證明文件核對出生日期，並追蹤La Famille Instagram及讚好La Famille Facebook，即可免費領取一件10cm戚風小蛋糕！數量有限，送完即止。

另外，優惠必須由生日當事人親身領取，不接受代領。如欲使用優惠，需於下單前向職員表示，並主動出示香港身份證正本以供核實（未滿11歲之兒童，須出示香港特別行政區護照，恕不接受其他證明文件或副本）。

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適用之分店及聯絡電話（可致電各分店查詢當天狀況）：

中環國際金融中心店（2479 9377）

銅鑼灣時代廣場店（3187 7058）

銅鑼灣怡和街店（3614 5442）

尖沙咀海港城海洋中心店（3758 2631）

尖沙咀K11購物藝術館店（3188 9034）

旺角朗豪坊店（2479 9698）

觀塘apm店（6311 1523）

大埔超級城店（3618 8158）

撰文：hket小編

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