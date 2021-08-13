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黎美言開拳擊舞蹈學校殺出血路　創業學會精打細算望圓上車夢（立即收看）

個人增值 20:30 2021/08/13

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跳唱組合HotCha前成員黎美言（Winkie），在5年前轉戰商界，將舞蹈及泰拳結合，開設拳擊舞蹈學校，靠知名度及獨特的定位，成功在行內站穩陣腳。相較於以往做藝人時亂花錢，Winkie坦言創業後學會精打細算，更期望將來能夠完成上車置業的目標。

【轉戰商界望回饋演藝圈 黎美言：明星夢值得年輕人去追：按此

習泰拳擊倒情緒病　開拳擊舞蹈學校殺出血路

在2007年出道，以跳唱為主打的HotCha，青春活力的形象吸引不少粉絲追捧。可惜的是，組合不敵樂壇的低潮期，於2014年正式解散。前成員黎美言其後因去向未明，一度飽受情緒病困擾，終日以淚洗面，暴飲暴食兼失眠。幸好她遇到學習泰拳的機會，透過參加電視台的拳擊比賽成功建立「拳后」的形象，再次找到個人定位。

自認天生「肥底」的她不諱言，以往作為偶像時，減肥都是依賴減肥藥，甚為不健康。後來接觸泰拳後，才發現打泰拳能瘦身兼修身，有助增加肌肉綫條。由於她早有30年的跳舞經驗，便想到將自己「拳后」及舞蹈的形象結合，考獲泰拳教練牌、健身教練牌等後，投資6位數字開設黎美言拳擊舞蹈拉筋瘦身館。

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疫下慘失7位數　辦網上課程吸海外學生

疫情期間，健身行業經歷一段停業期，Winkie坦言試過數月內零收入，後來轉型發展網上課程才能保住生意。「辦網上課程，學生在家中都可以上堂，同時也吸納到海外學生，來自澳洲及美國的舊粉絲，即使已移民外國，也可跟我學跳舞打拳。」雖然她未有長期租用場地，但由於有不少企業課程要取消，開分店計劃無了期擱置，損失慘重達7位數：「做生意就是這樣，突然就會有風浪，每天都似做『拆彈專家』般，但疫情也有好的一面，能有助鍛鍊我的心態，讓我更確定創業的方向。」

【陸詩韻：字典裡沒有生意上軌道這回事：按此

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創業改變理財習慣　精打細算望圓上車夢

Winkie創業也非只得一頭熱，她事前有先修讀商業課程，積極參加各類商會建立人脈。她自資經營，為了肩負起創辦人的責任，她更一改亂花費的習慣，學會凡事精打細算，建立儲蓄習慣以備公司不時之需。

有別於以往做女團，工作收入需要平分，Winkie創業後更有能力規劃理財，現時更為自己制定買樓計劃：「在香港舖租最貴，買樓最辛苦，只要完成置業目標，人生就會輕鬆很多。」她自認自己不適合高風險投資，只能靠腳踏實地白手興家。面對置業難題，她選擇樂觀面對，認為人要不斷為自己訂定目標，讓自己有方向去前進：「年輕人要想10年後自己的位置，要不斷訂立目標，讓自己去追逐。」

記者：李瑩

 

欄名 : 理財Star Talk

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