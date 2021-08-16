【消費優惠】惠康Cool Summer精選優惠 Dreyer‘s皇牌家庭裝雪糕$70/2盒 精明消費 09:00 2021/08/16 分享： 呢個夏天咁熱，Market Place by Jasons App一連兩星期推出Cool Summer精選優惠，今個星期Dreyer‘s皇牌家庭裝雪糕70元有2盒、8424西瓜65元一個、淳茶舍樽裝茶／美粒果果粒橙買2送1！優惠期至8月19日。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【好去處】期間限定親子賽車互動體驗館 大人細路都啱玩！ 2021/08/15 【好去處】期間限定親子賽車互動體驗館 大人細路都啱玩！ 【好去處】元朗新開日本餐廳午市Omakase $420起 Mirror、Error都係捧場客！ 2021/08/14 【好去處】元朗新開日本餐廳午市Omakase $420起 Mirror、Error都係捧場客！ 【好去處】香港電車期間限定店 「叮叮」標誌性顏色打卡夠吸引 2021/08/14 【好去處】香港電車期間限定店 「叮叮」標誌性顏色打卡夠吸引 【消費優惠】UNY消費券特賞買$1,000禮券 即送額外$100優惠券 2021/08/13 【消費優惠】UNY消費券特賞買$1,000禮券 即送額外$100優惠券 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至8月13日） 2021/08/13 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至8月13日） 著數優惠 飲食優惠 學界優惠 積分優惠 付款優惠 Market Place by Jasons 疫苗 惠康 雪糕 AR