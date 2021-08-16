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【消費優惠】惠康Cool Summer精選優惠　Dreyer‘s皇牌家庭裝雪糕$70/2盒

精明消費 09:00 2021/08/16

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呢個夏天咁熱，Market Place by Jasons App一連兩星期推出Cool Summer精選優惠，今個星期Dreyer‘s皇牌家庭裝雪糕70元有2盒、8424西瓜65元一個、淳茶舍樽裝茶／美粒果果粒橙買2送1！優惠期至8月19日。

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撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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