【健康增值】咖啡係養生大敵？　中醫師解構咖啡燥熱迷思　揀豆都有影響！

不少人會視咖啡為大敵，認為咖啡燥熱，有損腸胃健康，最好戒絕。註冊中醫師梁志軒便認為，咖啡屬於溫性，很多人認為咖啡燥熱，只是因為與咖啡豆的烘焙方法有關，咖啡豆的處理方法不同，其燥熱程度也有分別。只要注意咖啡種類，適量飲用，對身體健康影響不大。

促進胃酸分泌增食慾

咖啡能促進胃酸分泌，有健胃的功效，令人食慾增加。但若本身胃已經較弱，容易有胃酸倒流的人士，咖啡就會加劇徵狀，梁醫師建議此類人應該減少飲咖啡。咖啡同時有提神作用，若有失眠問題應盡量少飲，或早點飲以減低影響。他亦提到，現時咖啡店會提供不同的沖調方法及口味，但事實上那些添加進去的東西，對健康的影響更大於咖啡豆本身。例如鮮奶咖啡（Latte）、泡沫咖啡（Cappuccino）、焦糖鮮奶咖啡（Caramel Latte）等都加入了牛奶或糖漿，不單容易刺激腸胃，亦對糖尿病、三高患者不利。

茶餐廳咖啡更傷胃

一般咖啡店選用的品種多為阿拉比卡豆（Arabica），有較好的風味，偏花果香或堅果味，多用作製作意式特濃咖啡的相關咖啡飲料，或配搭不同品種以配出所謂的「啡底」。而茶餐廳則多屬羅布斯塔（Robusta）品種，罐裝或即沖咖啡也多以此豆為主。因較能抗蟲害，所以容易栽種、種植成本低、產量大。但味道偏重苦澀、風味不明顯，咖啡因含量較前者高，亦更傷胃。一般健康成年人一天可攝取約300至400毫克咖啡因，即約3杯30毫升的意式特濃咖啡。梁醫師建議，1天不要飲超過2杯咖啡，或當身體狀況較差，飲食要清淡的時期，便應暫時停飲。

作者：王嵐

責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：咖啡非養生大敵 中醫：可選淺烘焙減少燥熱（收費文章）】

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】