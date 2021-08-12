【新片推介】Netflix《血色天劫》奇幻恐怖+動作 吸血鬼高空中對戰劫機悍匪

▲ 電影以吸血鬼媽媽來對撼劫機犯，包含奇幻和動作元素，令人耳目一新。（電影劇照）

飛機上有蛇（《毒蛇嚇機》）、有喪屍（《地球末日戰》）都拍過了。Netflix上月底上架的德國驚慄電影《血色天劫》（Red Blood Sky），則講述飛機上有位吸血鬼媽媽，而且還是位對抗劫機悍匪的正義吸血鬼，光是這個創意和新鮮設定，就令人感到好奇。

▲ 電影以飛機作為劇情背景，以狹小空間來突顯緊張感。（電影劇照）

劇情講述單親媽媽Nadja（Peri Baumeister飾）帶着10歲兒子Elias（Carl Anton Koch飾）搭上凌晨機，兩母子由德國遠赴美國求醫，豈料意外碰上恐怖分子劫機。為了保護兒子的安全，一直保守秘密的媽媽，決定揭露自己是吸血鬼的身份，將恐怖分子一一咬死。然而吸血鬼看似無敵卻有着致命弱點，不只悍匪掌握破綻，機上乘客也轉而圍攻，令Nadja陷入困境。

▲ 飛機上的乘客不只要面對劫機者的威脅，還有吸血鬼的恐懼。（電影劇照）

電影一開始先營造懸疑和緊張感：一架飛機似是被業餘人士緊急降落，同時特種部隊在停機坪一擁而上，情勢劍拔弩張。此時一個似是受驚過度、說不出話的小男孩出現，成為整架飛機中唯一生還的人。然後畫面一轉，故事回到小男孩和母親上機的一刻開始。

▲ 飾演兒子的小演員Carl Anton Koch表現出色。（電影劇照）

懸疑感營造不俗

導演以倒敘手法吊足觀眾胃口，再以雙綫發展，一邊描述媽媽Nadja和兒子在飛機上的情況，同時逐步揭露母親的吸血鬼秘密。從片頭開始鋪排的懸疑感不斷堆疊，一步步令人投入當中的緊張氣氛，即使已知道媽媽的秘密，依然讓人期待後續發展。不過導演不斷穿插媽媽過去的成「魔」之路，反而令飛機劇情綫的緊湊節奏被影響。而且母親成為吸血鬼後的某些「嗜血」鏡頭，驚嚇不足又沒交代更多內容，略嫌多餘。

▲ 顛覆以往劫機電影中的男性英雄角色，吸血鬼媽媽以超自然力量對抗悍匪。（電影劇照）

劫機題材的電影多不勝數，這次導演將劫機者和吸血鬼兩者置於同一空間，更將過往男性英雄的角色，轉移在非人類的女性身上，頗有反英雄的意味。但電影沒有簡單地將吸血鬼描繪為全能拯救者，反而令她身陷困境，不但被劫機者發現她「見光死」的弱點而被要脅，更被其他乘容陷害攻擊。

這一次，吸血鬼媽媽沒有戴上打不死的「主角光環」，反而是披上為母則強的神聖戰衣。Nadja既是吸血鬼，也是位母親，所作所為都是為了保護兒子，如一開始為了救兒子而遭槍擊、怕自己無法克制吸血慾望而忍痛將兒子託負給同機乘客。

▲ 飾演女主角的演員Peri Baumeister曾演出英國劇集《The Last Kingdom》。（電影劇照）

情節緊湊娛樂感高

作為一部集結動作、恐怖、親情的電影，《血色天劫》兩個多小時的長度，雖有少許瑕疵和拖沓，但整體劇情仍相當緊湊，亦有不少吸引人觀看的地方。以娛樂功能來說，電影絕對合格有餘，不只有近年受歡迎的科幻驚慄元素，也有緊張刺激的血腥動作畫面，更有令人動容的親情、人性刻劃。加上全片在氛圍營造至劇情鋪陳上亦見流暢，初段劇情的發展過程更是充滿懸念。即使是如此一個奇幻的吸血鬼題材，依然讓人在觀看時有如身歷其境。