Only Watch慈善拍賣數十枚獨一無二腕錶　善款資助杜興氏肌肉萎縮症研究

數十腕錶品牌聚首，不一定要走上擂台較量，還可以攜手做善事。兩年一度的的Only Watch腕錶慈善拍賣會已經舉行到第9屆，各品牌會炮製一枚獨一無二的腕錶作為拍賣，實行出錢又出力，「Only Watch」就是這個意思了。

「Only Watch腕錶慈善拍賣」今年的主題是「橙色」，拍賣的腕錶將於9月22日起在摩納哥率先亮相，其後於歐洲、美國及亞洲等地巡迴展出，而Only Watch所有珍品將由佳士得於11月6日在日內瓦拍賣，拍賣所得款項將全數捐贈給摩納哥肌肉營養不良症防治協會，用於資助杜興氏肌肉萎縮症的研究。

全球每9,000至10,000名新生兒當中，估計就有1名因為基因問題而罹患嚴重的肌肉退化萎縮症，此疾病會導致神經肌肉退化，使患者逐漸失去行動能力，現時全球有共約25萬名青少年患有此症。

▲ Krayon Anywhere。（品牌提供）

Krayon Anywhere

Krayon的創始人Remi Maillat於2013年成立了自己的獨立製錶品牌，他所創作的腕錶都加入了複雜技術並取得專利。好像Anywhere Only Watch便能夠顯示世界任何方位的日出和日落時間，並且可以在你所希望選擇的任何精準位置任意切換。

功能以外更將藝術昇華，錶盤上精緻的微繪，是對於莫內（Claude Monet）名作《印象‧日出》的重新詮釋，出自瑞士著名琺瑯大師手筆。

▲ Blancpain Tribute to Fifty Fathoms No Rad（品牌提供）

Blancpain Tribute to Fifty Fathoms No Rad

1953年Blancpain成功研製出Fifty Fathoms潛水錶，共取得多個專利，奠定了品牌在製作潛水時計方面的卓越地位。

由於早期腕錶錶盤上使用含有鐳的夜光物料會釋出輻射，對人體有害，而Blancpain於1960年中期首次推出錶盤印有「無輻射」（no radiations）標記的潛水錶，說明不再使用此類材料，No Rad就是向系列第一代無輻射腕錶致敬之作。Only Watch把No Rad原來的黃色/紅色改為橙色/黃色，沿用12時位的鑽石形時標及經典漸變單向旋轉錶圈設計，並配置一塊藍寶石鑲片。

▲ Jaquet Droz Grande Seconde Skelet-One Tourbillon（品牌提供）

Jaquet Droz Grande Seconde Skelet-One Tourbillon

延續大秒針腕錶的設計初衷，其大尺寸偏心錶盤特別設於6時位置，作品更特別加入了陀飛輪裝置。陀飛輪採用鈦金製作，不再保留藍寶石錶橋，其框架更加輕盈，讓計時功能得以發揮最佳表現，游絲和擒縱叉則採用矽質。

琺瑯大師以極致細膩的鑽石粉末打磨各琺瑯分區，每種色調均經過精心斟酌，成為品牌第一款搭載陀飛輪的大秒針鏤空腕錶，也是第一款飾有鏤空琺瑯的腕錶。

▲ H. Moser & Cie. Streamliner Cylindrical Tourbillon（品牌提供）

H. Moser & Cie. Streamliner Cylindrical Tourbillon

品牌將Vantablack塗層，跟搭載圓柱游絲的立體機芯及獨特的錶殼完美結合，搭載與MB&F於2020年合作研發的機芯，配備採用圓柱游絲的一分鐘飛行陀飛輪。

源自18世紀的圓柱游絲垂直向上圍繞擺輪軸心的頂端，透過在圓柱游絲兩端安裝寶璣曲線，能夠減少樞軸上的摩擦並大幅提升等時性，但製作難度較傳統游絲高出10倍。至於Vantablack塗層由並列的奈米碳結構組成，被譽為世上最黑的物質。

▲ Montblanc Star Legacy Nicolas Rieussec（品牌提供）

Montblanc Star Legacy Nicolas Rieussec

設計靈感源自1821年的原創計時器的構造，當時Nicolas Rieussec是法國國王的第六位皇家製錶師，他在巴黎賽馬會上測試他的最新發明，就是一個可持續測量馬匹跑完比賽距離所需時間的計時器，他的裝置具有兩個旋轉式計時器，令人嘩然。

Only Watch正仿傚了當年的設計，以兩個獨特旋轉式水平對齊計時盤搭配固定雙向時標，錶盤軌道、鏤空的第二時區指針、計時碼錶的雙向時標和日期數字的「6」位置上都加入了一點橙色的元素，還配以一個滴墨式計時碼錶的木製復刻品。

▲ Zenith DEFY 21 Felipe Pantone（品牌提供）

Zenith DEFY 21 Felipe Pantone

色彩豐富的Only Watch由Zenith與藝術家Felipe Pantone攜手設計，配備兩枚相互獨立的陀飛輪，其中轉速率60秒的陀飛輪，用於調節機芯的計時功能；而另一轉速5秒的則用於調節1/100秒計時功能。

錶橋上的塗層，折射出閃耀金屬光澤的漸變虹彩色調，陀飛輪計時機芯也經特別處理，令顏色效果更出眾。Defy系列首次完全採用透明藍寶石水晶玻璃製作錶殼，務求令更多光線投射於色彩鮮艷的內部結構之上。

▲ F.P.Journe FFC Blue（品牌提供）

▲ 藍色機械手能控制手指的活動，共可造出12個不同手勢來代表12個小時。（品牌提供）

F.P.Journe FFC Blue

為慶祝Octa 1300自動機芯問世20周年，F.P.Journe研發了這個僅靠Octa機芯主發條便能驅動的機械裝置。

鉭合金錶殼，錶盤上沒有指針，卻以藍色機械手來顯示時間，經過7年的研發，裝置能控制手指的活動，共可造出12個不同手勢來代表12個小時，並會在瞬間完成轉換，手指的設計靈感源自現代外科之父Ambroise Pare（1509-1590）所發明的機械手，至於分鐘則靠轉盤式分鐘盤來顯示。

▲ Tudor Black Bay GMT（品牌提供）

Tudor Black Bay GMT

錶殼與錶帶均採用不銹鋼老化技術處理，腕表配備MT5652-1U型機芯，能同時記錄三個時區的時間。內部細節亦經過美學處理：為避免發條盒反覆收縮使零件呈現老化色澤，夾板與主夾板被預先噴塗為黑色，以匹配錶殼的獨特風格。腕錶獲得瑞士聯邦計量科學研究院大師天文台精密時計認證，每日平均走時誤差不超過5秒，抗磁性能達15,000高斯。