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【退休理財】調查：港人平均理想退休年齡為62歲　最多人揀被動收入來源是……

退休規劃 12:10 2021/08/13

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【退休理財】調查：港人平均理想退休年齡為62歲　最多人揀被動收入來源是……

港人退休規劃的意識愈來愈高，據宏利最新調查顯示，接近三分一港人的首要財務目標是「為退休而儲蓄」，受訪港人認為，除了保持健康及維持目前的生活水平外，達到「財務自由」亦是理想退休生活的首要條件之一。

【美國夫婦38歲提早退休 退休近30年最大挑戰竟然是……：按此

平均理想退休年齡為62歲

宏利於6月至7月進行調查，訪問1,034名港人，以了解大眾的退休計劃和準備，以及儲蓄目標和憂慮。調查發現，受訪者的平均理想退休年齡為62歲，但只有41%有信心可於理想年齡退休。

調查也顯示，已經開始籌劃退休受訪人士，比起還未開始規劃的受訪者，更有信心能夠按照計劃退休。逾半（58%）已經開始籌劃退休的受訪者有信心可於理想目標年齡退休，而尚未開始籌劃退休的受訪者只有29%對此有信心。

逾半預期退休後有被動收入

獲得被動收入是維持理想退休生活的關鍵，通常被視為達至財務自由的主要途徑。調查顯示，逾半（54%）受訪者認為自己在退休時將會有被動收入，當中最多人選擇的收入來源為高息股票（60%）、年金（40%）、收益基金（39%）及物業投資的租金收入（38%），而他們一般認為被動收入可覆蓋平均45%的退休支出。

至於理想退休生活的3大重要元素，受訪者認為依次是健康狀況良好（72%）、維持目前的生活方式（44%），以及透過被動收入達到財務自由（40%）。在談到主要憂慮方面，受訪者認為主要是健康轉差（54%），以及於退休時儲蓄尚未足夠（39%）。

【辛苦半世儲錢無投資計劃？ 人到中年應如何為退休籌謀：按此

宏利香港首席產品總監兼康健主管紀榮道表示，及早籌劃退休並確立各種收入來源，可助退休人士維持退休前的生活水平，不僅可負擔健康方面或突如其來的開支，還可以繼續旅遊及享受生活，毋須承受經濟壓力。

宏利針對退休規劃推出3個新產品，「優越終身保」及「卓越終身保」為「保單逆按計劃」之合資格壽險計劃，透過非保證終期紅利提供長遠的潛在回報。另推出「摯無憂危疾附加保障」，針對59種複雜手術提供額外安全網至80歲。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 退休理財

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