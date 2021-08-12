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【5000元消費券】希慎一連8星期推大抽獎　贏萬元電子禮券／iPhone 12 Pro／Leica相機

精明消費 18:03 2021/08/12

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大部分市民已經收到第一期電子消費券，不同商家亦推出各種優惠吸客。希慎集團早前宣布推出「全民三重賞」，獎賞總值逾1,000萬元，今日公布有關詳情。

【用指定支付工具領消費券 免費換$400海港城購物優惠券：按此

由8月16日起，希慎一連8星期推出尊貴會員大抽獎，送出總值150萬元利園區電子禮券及多份豐富禮品。Lee Gardens Club會員憑指定電子貨幣於利園區內消費每滿1,000元，即可到活動網站登記參加大抽獎，每人每星期最多可獲10次抽獎機會，有機會獲得高達10,000元電子禮券、Leica相機、iPhone 12 Pro、Dyson Airwrap或其他禮品。

除了抽獎之外，希慎商戶亦推出不同折扣優惠，涵蓋潮流穿搭、國際時裝、兒童服飾、珠寶鐘錶、美妝護膚等。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

另外，於9月30日前，完成接種兩劑疫苗的Lee Gardens Club會員只需於網上登記，毋須消費即可到指定活動網站參加大抽獎。由8月16日起一連4個星期，每周送出Staycation套票、Apple Watch、摺疊式單車、1年免費健身會籍、運動行山用品、休閒健美體驗等。每星期的抽獎結果將逢星期二公布。

 

想知道更多5,000元消費券詳情，可留意5000元消費券懶人包

 

責任編輯：曹佩鈞

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一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 消費錦囊

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