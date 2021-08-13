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【職場機遇】第4期「特別‧愛增值」計劃接受申請　津貼最高$5,800

個人增值 16:10 2021/08/13

分享：

本港疫情趨緩，經濟亦有所好轉，香港4月至6月的經季節性調整失業率為5.5%。不過，仍有部分打工仔面對失業及就業不足問題。僱員再培訓局上月推出第4期「特別‧愛增值」計劃，為失業或就業不足人士提供免費進修課程，協助他們轉型，學員每月更可獲發最多5,800元的特別津貼。

【政府9月起展開新一輪招聘 CRE考試8月7日起接受報名：按此

是次計劃為期半年，料有2萬人可受惠，課程選擇進一步擴闊至約500項，當中接近6成約300項課程可以網上模式授課，增加學員上課的彈性。第4期計劃的課程涵蓋28個行業，亦有為青年人、少數族裔人士、新來港人士和殘疾及工傷康復人士等特定服務對象而設的專設課程，課程數目更增加至121項。

另外，出席率達80%的全日制「職業技能」課程合資格學員可獲3至6個月的就業跟進服務，包括就業輔導、工作轉介、入職後跟進等。

報讀要求：

  • 在2019年6月1日或之後失業或就業不足人士，包括被僱主要求放取無薪假期（任何1個月內放取不少於4天無薪假期），或開工不足（提交課程申請當月的受僱或自僱工作只及之前3個月的任何1個月的80%或以下）的人士；
  • 無指定行業或學歷限制，惟必須為香港合資格僱員；及
  • 須符合個別課程的入讀資格

一般人士課程選擇：

  • 「職業技能」課程設有333項「全日制」或「部分時間制」的課程，涵蓋28個行業範疇，包括建造及裝修、機電、保險、中醫保健、物流、物業管理及保安、社會服務、健康護理、美容及金融財務等行業。個別課程設有入讀資格，課程由不同的培訓機構提供。
  • 「創新科技」課程設有23項「部分時間制」課程，提供跨行業適用的資訊及通訊科技範疇訓練，包括網絡管理、區塊鏈、人工智能及數據分析等。個別課程設有入讀資格，課程由不同的培訓機構提供。
  • 「通用技能」則設有31項「全日制」及「部分時間制」課程，涵蓋普通話、英文、資訊科技應用及個人素養範疇。入讀門檻較其他課程低，僅要求能閱讀簡單中文及英文字母。

第4期「特別・愛增值」計劃課程資料一覽

報讀方法：

申請人需填妥「特別 ‧愛增值」計劃4課程申請表，並提供身份證明文件、學歷證明及工作或專業資格證明。

  • 報名時間：即日起至12月31日
  • 入讀日期：2022年3月31日或之前

3個途徑遞交申請︰

  • 親身遞交︰申請人須帶同申請表及相關證明文件至培訓機構
  • 郵寄︰將申請表及所需文件副本郵寄至培訓機構，並於開課前向相關培訓機構出示文件正本
  • 網上報讀︰申請人可於「愛增值」網頁報讀課程，並於開課前向相關培訓機構出示文件正本

特別津貼：

出席率達60%的合資格學員可於課程完結後獲發放特別津貼，每名學員每月可獲發放的津貼額上限為5,800元。

課程類別 每日津貼額
全日制課程
（以每日2節，每節4小時計）		 全日課堂：223元
部分時間制課程
（以每日1節，每節4小時計）		 111.5元

另外，是次計劃亦設有「企業包班」服務，企業或商會可以「包班」模式為開工不足放取無薪假期的僱員提供在職培訓。僱主及僱員均費用全免，出席率達6成的僱員亦可於課程完結後獲發特別津貼。

第4期「特別‧愛增值」計劃詳情

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 職場百科

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