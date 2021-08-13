【職場機遇】第4期「特別‧愛增值」計劃接受申請　津貼最高$5,800

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本港疫情趨緩，經濟亦有所好轉，香港4月至6月的經季節性調整失業率為5.5%。不過，仍有部分打工仔面對失業及就業不足問題。僱員再培訓局上月推出第4期「特別‧愛增值」計劃，為失業或就業不足人士提供免費進修課程，協助他們轉型，學員每月更可獲發最多5,800元的特別津貼。
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是次計劃為期半年，料有2萬人可受惠，課程選擇進一步擴闊至約500項，當中接近6成約300項課程可以網上模式授課，增加學員上課的彈性。第4期計劃的課程涵蓋28個行業，亦有為青年人、少數族裔人士、新來港人士和殘疾及工傷康復人士等特定服務對象而設的專設課程，課程數目更增加至121項。
另外，出席率達80%的全日制「職業技能」課程合資格學員可獲3至6個月的就業跟進服務，包括就業輔導、工作轉介、入職後跟進等。
報讀要求：
一般人士課程選擇：
報讀方法：
申請人需填妥「特別 ‧愛增值」計劃4課程申請表，並提供身份證明文件、學歷證明及工作或專業資格證明。
3個途徑遞交申請︰
特別津貼：
出席率達60%的合資格學員可於課程完結後獲發放特別津貼，每名學員每月可獲發放的津貼額上限為5,800元。
|課程類別
|每日津貼額
|全日制課程
（以每日2節，每節4小時計）
|全日課堂：223元
|部分時間制課程
（以每日1節，每節4小時計）
|111.5元
另外，是次計劃亦設有「企業包班」服務，企業或商會可以「包班」模式為開工不足放取無薪假期的僱員提供在職培訓。僱主及僱員均費用全免，出席率達6成的僱員亦可於課程完結後獲發特別津貼。
責任編輯：曹佩鈞
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欄名 : 職場百科