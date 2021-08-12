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【MPF】移民離港提取強積金總額增至逾65億　積金局：年內就虛假陳述發出156張傳票

強積金 17:36 2021/08/12

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積金局發表《2020至2021年度年報》，顯示在2020年4月1日至今年3月31日的1年間，以永久離開香港為理由提取強積金權益的金額合共65.67億元，較去年同期增長27.3%。

【次季逾百強積金收費下調　大部分成員支付費用仍高於中位數：按此

為了阻嚇強積金或職業退休計劃成員作出虛假聲明，以永久離開香港為理由提早提取其強積金權益或最低強積金利益，當局指會繼續對作出該等虛假聲明的申索人採取檢控行動。

此外，為打擊犯罪集團誘使計劃成員作出虛假陳述以提取強積金權益，當局會不時把有關個案轉介警方調查。在2020至2021年度，合共發出156張虛假陳述相關的傳票。

年內追討近2億強積金拖欠供款

當局又指，於年內為超過10萬名受影響僱員討回近2億強積金拖欠供款，創下10年來討回欠款金額最高紀錄。

積金局在年內巡查了約900間僱用機構，包括食肆、零售店舖及建築公司，就拖欠供款個案發出超過30萬份徵收附加費通知書，調查了超過45,000宗個案。另外，向涉嫌違例僱主及有限公司董事或管理人員發出超過600張檢控傳票，並向屢次拖欠供款的僱主發出40份罰款通知書。

若想知更多有關MPF的最新資訊，請留意強積金懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : MPF理財

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