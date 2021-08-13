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【JUPAS放榜】8大大學畢業生年薪比較　邊科薪酬最吸引？

個人增值 11:35 2021/08/13

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【JUPAS放榜】8大大學畢業生年薪比較　邊科薪酬最吸引？

大學聯招（JUPAS）放榜，今年有40,658人申請大學聯招，共有15,492人獲派8間資助大學或公開大學學士。除了追求知識外，不少人期望大學畢業後可找到一份薪金吸引的工作，到底哪間大學的畢業生平均年薪最高？根據教資會公布2019/20年的畢業生就業情況，8大全日制學士畢業生的平均年薪為26.6萬元，每月約22,166元。

【城大續支援畢業生就業 配對基金資助僱主每人每月上限6,000元：按此

■8大大學畢業生平均年薪比較■

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教資會的調查數據由教資會資助院校每年在同年12月期間進行的畢業生就業統計調查搜集，根據2019／20年的數據，以各院校畢業生的平均年薪除12個月計算，19／20年8大畢業生平均年薪為26.6萬元，首3位的是港大、中大及教大，最高的港大畢業生，平均年薪33.6萬元，每月約2.8萬元，而中大、教大、科大及理工的畢業生平均月入均過2萬元；最低的是嶺大畢業生，平均月入約1.5萬元。由於現時8大資助課程中，只有港大及中大設有醫科，相信是這兩間大學畢業生平均年薪較高的原因之一。

■學士學科畢業生平均年薪比較■

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【紀律部隊擬調整薪酬 比較5大紀律部隊起薪點：按此

根據學科計算，醫科、牙科及護理科畢業生的平均年薪最高，為48.2萬元，每月約4萬元；其次為教育科，平均年薪為33.4萬元，平均每月約2.7萬元，再者則是理學科，平均每月約1.9萬元。文科和人文科學科的平均年薪最低，平均年薪22萬元，平均每月約1.8萬元。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 職場百科

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