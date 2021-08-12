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【保險知識】儲蓄保 vs 扣稅年金 vs 投連險 vs 萬用壽險　回報用途風險比較

保險 18:28 2021/08/12

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3. 扣稅年金：既可用於退休和儲蓄　稅務優惠提升回報

年金有很多種，市場最熱的是俗稱「扣稅年金」的合資格延期年金保單（Qualifying Deferred Annuity Policy，QDAP），保單持有人最高可獲每年60,000元的免稅額。扣稅年金提供保證和預期回報，如果將節省的稅項納入回報計算，產品回報率將進一步提高。按規定，QDAP入息期最早由50歲開始，入息期最起碼是10年（視乎保單）。如儲蓄保險般，有些QDAP側重保證回報，有些的預期回報較吸引，大家投保前宜了解產品特性。

與其他產品的主要分別，在於年金是以固定的分期方式發放，例如每月派發，故此坊間有退休之後，利用年金自製長糧一說。不過，QDAP的用途不再限於退休養老。事實上，它亦可用作儲蓄。比較時，客戶需選定供款期、年金開始年齡和入息期相若的產品。在產品用途上，QDAP可分為3種：

  • 儲蓄年金：着重中期的儲蓄回報（遠早於一般的退休年齡開始年金收入）
  • 退休年金：重視中長期的退休規劃（一般的退休年齡開始年金收入，可篩選10年或20年的入息期）
  • 長壽年金：注重對冲長壽風險（一般的退休年齡開始年金收入，派發期愈長愈好）

【儲蓄型扣稅QDAP比較 計埋扣稅保證年回報升至超過5%：按此

4. 萬用壽險：入場門檻較高

萬用壽險入場門檻較高，投保人通常需一筆過繳交大額保費，所以對象是較富裕階層。部分產品於指定年期提供最低保證派息率，投保人可以透過保費融資，以低息（低於萬用壽險的保證派息率）借貸，來繳交大額保費。在借貸成本持續低迷的情況下，投保人可賺息差。不過，若借貸利率上升，而保險公司的派息率又追不上時，亦可能招致虧損。

5. 投資相連壽險計劃：投保人需要有一定投資知識　投資失利或導致本金虧損

投資相連壽險計劃（簡稱投連險或ILAS）讓投保人可透過保險來進行「基金投資」。投連險屬於長綫投資，回報與所選的基金表現掛鈎，不設保證回報，其人壽保障至少為戶口價值的105%。通常，保險公司會提供多款基金供投保人選擇，基金涵蓋不同地區（如發達國家、新興市場）、國家（如美國、中國）、或行業（如金融、科技）等，讓投保人透過投連險來投資香港以外的市場、行業。

投資基金需留意收費。除了基金本身的收費之外，保險公司也會徵收費用，稱之為額外收費。大家可比較投連險、銀行或網上等買賣基金平台所收取的費用。投連險一般不收取轉換費，有利經常買賣基金的投保人。

【投連險是甚麼？專家解構投保注意事項：按此

投連險回報與所選的基金表現掛鈎，在升市時，回報可以十分可觀；如投資失利，或導致本金虧損，縱使基金過去回報亮麗，也不代表將來表現優秀。順帶一提，除非保險中介人持有證監會（SFC）牌照，否則法例上不容許他們提供基金選擇的建議，所以投保人需要有一定投資知識。

上述產品亦提供人壽保障，但賠償金額視乎產品而定，故此不贅。本文粗略比較各款可用作儲蓄的保險產品，簡單而言，回報與風險成正比，當大家期望搏取更高的回報時，亦要了解自己承擔風險的能力。當有人向你推銷高回報又低風險的產品時，就要份外小心，了解有關產品。

短期、終身儲蓄保險風險回報比較【上一頁

 

作者：10Life總編輯 Chris Pun

以上資訊由10Life提供，更新至2021年8月6日，僅供參考，並不是銷售提議。 

【文章來源：10Life；原題：用保險來儲蓄利多於弊嗎？比較儲蓄保險、扣稅年金、投連險、萬用壽險　分析回報及風險，已獲授權轉載。】

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

撰文 : 10Life

欄名 : 保險百科

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