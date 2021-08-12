【保險知識】儲蓄保 vs 扣稅年金 vs 投連險 vs 萬用壽險　回報用途風險比較

▲ 【保險知識】儲蓄保vs扣稅年金vs投連險vs萬用壽險 回報用途風險比較

用於儲錢的保險產品林林總總，常見的有儲蓄保險（可再細分為成短期和終身）、扣稅年金（正名「合資格延期年金保單」，QDAP）、投資相連保險計劃（簡稱「投連險」或ILAS）及萬用壽險。然而，對於上述保險產品，不少消費者都感到混淆，或者因為高回報而投保，但又因早期退保而蝕錢。究竟這些產品有何分別？在投保時有甚麼事項不可不知？今天10Life就跟大家逐一探討這些產品特性，包括回報、用途，以及潛在風險。

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1. 短期儲蓄保險：回報穩定又保證

短期儲蓄保險的保單年期一般較短，多為3至8年。產品着重保證回報，適合較保守的投保人。投保人通常以一筆過或分期繳付保費，期滿後連本帶利取回現金價值。截稿時，市面仍有小部分產品提供超過3%保證回報。由於產品提供保證回報，所以風險相對低，尤其當你選擇的是美元或港幣保單。不過，最近有保險公司提供人民幣保單，其回報可望更高，但投保人要留意（若貨幣貶值所致的）貨幣風險。

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2. 終身儲蓄保險：長綫財富增值 可攻可守

終身儲蓄保險可用於長綫儲蓄，為將來退休、子女讀書、實現夢想（創業、環遊世界）等做好準備。產品提供保證和預期回報，而且保單年期可長至終身。投保人需選定供款年期（1至25年不等），期間繳付固定保費。大家要了解目標年期，以及保單達至目標年期的IRR（內部回報率）。舉例，陳先生打算在20年後供養孩子出國讀書，就可以比較不同終身儲蓄保險的20年期IRR。鑑於終身儲蓄保險需要時間來滾存出價值，若投保人於保單早期退保可能承受損失。

【賺息兼賺價？ 人民幣短期儲蓄保5年保證IRR達3.6%：按此】

值得留意的是，坊間儲蓄保險的定位不一，回報及風險各有不同：

保守型：着重保證回報

增長型：保證和預期回報相對平衡

進取型：強調預期回報

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作者：10Life總編輯 Chris Pun

以上資訊由10Life提供，更新至2021年8月6日，僅供參考，並不是銷售提議。

【文章來源：10Life；原題：用保險來儲蓄利多於弊嗎？比較儲蓄保險、扣稅年金、投連險、萬用壽險 分析回報及風險，已獲授權轉載。】