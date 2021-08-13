【專訪】造星梁奕藍36歲繼續追夢　為個人的事業再起步

改變自己的生活態度，向自己想做的事情進發，不應受年齡限制。梁奕藍當年參加首屆《全民造星》是當中年紀最大的參賽者，現踏入36歲的他，兒子6歲，又一早成功置業，生活亦不錯，但他仍舊為自己的人生積極求變。

除了藝人工作外，梁奕藍近年開拓生酮飲食品牌，開展另一個事業。講到創業緣由，梁奕藍表示，最大的原因是2018年參加完造星後激發的，當時為了讓身形更好而去健身，後來再接觸到生酮飲食，自己亦親身體驗過，覺得生酮飲食不錯。

36歲仍然可以是一個發夢的年齡，我們不應該用年齡去限制自己。

參加造星後，朋友見到他身形的轉變，知道他日常以生酮飲食為習慣，於是問他關於生酮飲食的心得。梁奕藍發現市面的生酮食品不多，認為這方面市場大有可為，於是在疫情時成立相關品牌及開設網店。目前有在網店售賣生酮食品，包括朱古力、芝士蛋糕及薑醋，未來會開發更多食物。

創業投資只用了5位數

梁奕藍指，開始時的投資金額並不多，只是5位數字，主要因為有2個非牟利團體幫助。梁奕藍的生酮飲食事業在荔枝角的工作坊起步，該地點由地產商及NGO支持，主要有一個地方可以作研發工作。而他的網店會舉辦不定期的團購活動，當初投資的5位數，亦因為2次團購已賺回了。



梁奕藍透露，會趁中秋節推出生酮月餅，計劃若順利完成的話，他的個人股東分紅亦估計有200萬元至300萬元。從演藝路到創業路，梁奕藍堅持追夢，突破各種不可能。

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記者：陳玉蓮

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