【抗通脹】憂通脹股災　埃及億萬富豪：黃金應調升至佔組合30%

美國通脹率居高不下，最新公布的7月份消費者價格指數（CPI）較上年同期上升5.4%，升幅與6月份持平，創2008年以來最大的單月按年升幅。面對高通脹環境，埃及億萬富豪、Orascom Investment Holding董事長Naguib Sawiris表示，關注通脹及股市面臨崩盤，建議應配置更多資金在黃金，應佔投資組合中20%至30%。

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通脹升溫 建議加重黃金比重

《CNBC》報道，埃及億萬富豪Naguib Sawiris表示，當全世界都在關注通脹升溫時，黃金是一項不錯的投資。黃金常被視作為避險工具，不少人均主張投資組合應佔5至10%的黃金，但Sawiris認為，在高通脹環境下，應配置更多資金在黃金，建議佔投資組合中20%至30%。以他個人為例，他於上月創建14億美元金礦基金，並指是出於「個人動機」，因其淨資產中有很大一部分是黃金。

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他表示，股市已經很長時間處在高點，或不能避免地在某個時刻下挫。面對種種不確定性，包括政治不穩及疫情大流行，他希望他的投資組合在任何時候都不容易受影響，能讓他安心睡覺。他認為，即使通脹來襲，股市或因任何原因崩盤，投資者都會因為持有黃金而感到慶幸。

不過，歷史數據顯示，黃金在通脹時間的回報好壞參半，Sawiris承認，隨着經濟自疫情復甦，加息可能會侵蝕黃金的收益，但他認為，進行長期投資不必對此過度憂心。

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責任編輯：李瑩

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