  • 30°C
香港時間 : 2021812日 (週四) 16:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【抗通脹】憂通脹股災　埃及億萬富豪：黃金應調升至佔組合30%

個人增值 15:41 2021/08/12

分享：

美國通脹率居高不下，最新公布的7月份消費者價格指數（CPI）較上年同期上升5.4%，升幅與6月份持平，創2008年以來最大的單月按年升幅。面對高通脹環境，埃及億萬富豪、Orascom Investment Holding董事長Naguib Sawiris表示，關注通脹及股市面臨崩盤，建議應配置更多資金在黃金，應佔投資組合中20%至30%。

【通脹急升 重溫股神巴菲特抗通脹2大妙法：按此

通脹升溫　建議加重黃金比重

《CNBC》報道，埃及億萬富豪Naguib Sawiris表示，當全世界都在關注通脹升溫時，黃金是一項不錯的投資。黃金常被視作為避險工具，不少人均主張投資組合應佔5至10%的黃金，但Sawiris認為，在高通脹環境下，應配置更多資金在黃金，建議佔投資組合中20%至30%。以他個人為例，他於上月創建14億美元金礦基金，並指是出於「個人動機」，因其淨資產中有很大一部分是黃金。

【買實金保值抗通脹  消費券補幾多可買三錢裝金粒？ 入手前4點要注意：按此

他表示，股市已經很長時間處在高點，或不能避免地在某個時刻下挫。面對種種不確定性，包括政治不穩及疫情大流行，他希望他的投資組合在任何時候都不容易受影響，能讓他安心睡覺。他認為，即使通脹來襲，股市或因任何原因崩盤，投資者都會因為持有黃金而感到慶幸。

不過，歷史數據顯示，黃金在通脹時間的回報好壞參半，Sawiris承認，隨着經濟自疫情復甦，加息可能會侵蝕黃金的收益，但他認為，進行長期投資不必對此過度憂心。

更多通脹升溫投資策略，請留意抗通脹懶人包

 

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 理財學堂

相關文章

【ET財智Talk】柏瑞投資特約：通脹升溫　不利債市表現？（立即收看）
2021/07/22
【ET財智Talk】柏瑞投資特約：通脹升溫　不利債市表現？（立即收看）
調查：投資者料通脹升溫　7成受訪者對經濟前景樂觀
2021/07/27
調查：投資者料通脹升溫　7成受訪者對經濟前景樂觀
【ET財智Talk】通脹預期升溫　拆解債息不升反降原因（立即收看）
2021/07/27
【ET財智Talk】通脹預期升溫　拆解債息不升反降原因（立即收看）
【ET財智Talk】加息與否視乎通脹　高通脹只是暫時？（立即收看）
2021/07/28
【ET財智Talk】加息與否視乎通脹　高通脹只是暫時？（立即收看）
【5000元消費券】未帶旺經濟先帶來通脹？　商戶率先加價　使得精明先格價！
2021/08/02
【5000元消費券】未帶旺經濟先帶來通脹？　商戶率先加價　使得精明先格價！

你可能感興趣

【ET財智Talk】柏瑞投資特約：通脹升溫　不利債市表現？（立即收看）
20:00 2021/07/22
【ET財智Talk】柏瑞投資特約：通脹升溫　不利債市表現？（立即收看）
調查：投資者料通脹升溫　7成受訪者對經濟前景樂觀
18:35 2021/07/27
調查：投資者料通脹升溫　7成受訪者對經濟前景樂觀
【ET財智Talk】通脹預期升溫　拆解債息不升反降原因（立即收看）
20:00 2021/07/27
【ET財智Talk】通脹預期升溫　拆解債息不升反降原因（立即收看）

最新專欄文章 更多

【虛擬貨幣】投資入門Q&A！　應唔應該投資？應該投資幾多？
2021/08/02
【虛擬貨幣】投資入門Q&A！　應唔應該投資？應該投資幾多？
【投資策略】跌市求生術！　8個投資策略應對股災危機
2021/07/28
【投資策略】跌市求生術！　8個投資策略應對股災危機
【致富方法】全球第二大富豪馬斯克　公開5大致富投資
2021/07/28
【致富方法】全球第二大富豪馬斯克　公開5大致富投資
碎股可以市價出售嗎？　買賣碎股3大注意事項
2021/07/26
碎股可以市價出售嗎？　買賣碎股3大注意事項
【東京奧運】奧運會今開幕　瑞聯：對日本經濟提振作用不大
2021/07/23
【東京奧運】奧運會今開幕　瑞聯：對日本經濟提振作用不大
經濟現象 經濟 黃金 加息 美國 CPI 通脹 美元

上一篇文章

【抗通脹懶人包】通脹升溫投資攻略（更新至8月12日）

下一篇文章

【ET財智Talk】美股業績超預期　尋找復甦受惠板塊（立即收看）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
今日理財筆記 - 未夠40歲退休　呢對夫婦仲可以周圍去旅行！
未夠40歲退休　呢對夫婦仲可以周圍去旅行！
【女性理財】年輕女性愛美股　90後港女美期比賽創佳績　收益翻15倍
【女性理財】年輕女性愛美股　90後港女美期比賽創佳績　收益翻15倍
【公務員】紀律部隊擬調整薪酬　比較5大紀律部隊起薪點
【公務員】紀律部隊擬調整薪酬　比較5大紀律部隊起薪點
【女性理財】由月薪2萬變身包租婆　台灣女生簡單3步達財務自由
【女性理財】由月薪2萬變身包租婆　台灣女生簡單3步達財務自由
【東京奧運】香港全職運動員每月資助有幾多？　頂級精英每月可獲逾4萬元
【東京奧運】香港全職運動員每月資助有幾多？　頂級精英每月可獲逾4萬元