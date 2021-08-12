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【5000元消費券】300多人帳戶未能領取消費券　八達通失效怎麼辦？

精明消費 16:05 2021/08/12

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第一期電子消費券於月初發放，政府向約550萬名市民發放款項，惟有300多名市民因儲值支付工具帳戶失效，而無法領取消費券。八達通公司表示，使用八達通登記消費券市民中，逾95%已領取消費券，僅少於0.1%客戶因八達通卡失效或久未使用而未能領取。若登記人的八達通卡失效，有甚麼方法可以補救？

港鐵客務中心　重新啟動八達通

根據八達通網站，於2017年10月1日或之後發出的租用版成人八達通，如3年內並無增值或作支付用途，便會成為不常用八達通。由去年10月1日起，八達通公司會收取15元不常用八達通行政費，若該八達通其後仍沒有任何交易，將會被扣除每年15元的行政費直到餘額及按金被扣完為止。若你持有不常用八達通，可於八達通服務站或任何港鐵客務中心重新啟動該不常用八達通；八達通服務站只適用於附有自動增值服務或餘額足以扣除行政費的八達通。

如果市民想知道自己的八達通是否不常用八達通，可透過八達通網站八達通App八達通服務站查詢八達通的狀況。

【遺失八達通點算好？報失八達通卡教學：按此

若登記人的八達通失效，市民可帶同八達通卡前往港鐵客務中心尋求協助。若失效的八達通是iPhone或Apple Watch內的八達通、Huawei Pay八達通或Smart Octopus in Samsung Pay，則需致電八達通顧客服務熱綫2266 2222。

假如八達通卡無法即時重新啟動，八達通卡會被送回八達通公司，並會安排退款事宜。

想知道更多5,000元消費券詳情，可留意5000元消費券懶人包

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 生活理財

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