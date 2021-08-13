【消費優惠】NIKE網店指定產品低至5折　香港九龍東皇冠假日酒店自助午餐買一送一

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. NIKE：網店7周年優惠 指定產品低至5折

由即日起至8月15日期間，會員凡於NIKE網店購買3件或以上標有「會員專享 - 購買3件或以上指定產品可享低至5折」的指定產品，鞋款享額外8折，服裝享額外7折，需在付款前需輸入優惠編號「7THANNIV」。產品數量有限，售完即止。

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需要注意的是，Nike特別版產品、所有裝備、Nike禮品卡、Apple產品及指定產品不參加是次活動。

NIKE網店優惠一覽

2. 香港九龍東皇冠假日酒店：自助午餐買一送一

由今日早上11時至8月22日，香港九龍東皇冠假日酒店推出「網上熱搶至抵價」快閃優惠，包括有9月自助午餐買一送一、星幕美食7折優惠、迷你月餅禮盒、鮑魚聚寶盆菜、極品佛跳牆及住宿套餐等優惠。

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優惠網站

地址︰香港將軍澳唐德街3號

3. 商務印書館：指定開學用品高達85折

商務印書館門市推出Back To School開學優惠，由8月12日至9月15日，指定開學用品1件88折，買滿5件或以上即可享85折優惠；影音及多媒體產品低至95折，精選貨品則低至7折。

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撰文：hket小編

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