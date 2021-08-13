【消費優惠】UNY消費券特賞買$1,000禮券 即送額外$100優惠券 精明消費 10:30 2021/08/13 分享： 即日起於APITA或UNY憑WeChat Pay HK、Alipay HK或八達通使用消費券，購買1,000元APITA UNY現金禮券，即送100元優惠券一張！UNY樂富店同時推出期間限定精選優惠，多款產品更以低至5折價格發售！ ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至8月13日） 今日 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至8月13日） 【消費優惠】點點綠門市推介 澳洲豬肉100元任選兩件 今日 【消費優惠】點點綠門市推介 澳洲豬肉100元任選兩件 【5000元消費券】希慎一連8星期推大抽獎 贏萬元電子禮券／iPhone 12 Pro／Leica相機 2021/08/12 【5000元消費券】希慎一連8星期推大抽獎 贏萬元電子禮券／iPhone 12 Pro／Leica相機 【消費優惠】KFC消費券額外獎賞 AlipayHK／Wechat Pay HK／八達通各有優惠 2021/08/12 【消費優惠】KFC消費券額外獎賞 AlipayHK／Wechat Pay HK／八達通各有優惠 【消費優惠】759阿信屋限時優惠 即搶日本直送七夕版桃哈多 2021/08/12 【消費優惠】759阿信屋限時優惠 即搶日本直送七夕版桃哈多 著數優惠 飲食優惠 學界優惠 積分優惠 付款優惠 電子消費券 產品 樂富 微信支付 支付寶