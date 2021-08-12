  • 30°C
香港時間 : 2021812日 (週四) 17:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網上熱話】女友人工10萬自己得2萬　港男感自卑壓力大　網友：唔好諗咁多

個人增值 16:35 2021/08/12

分享：

【網上熱話】女友人工10萬自己得2萬　港男感自卑壓力大　網友：唔好諗咁多

香港女性地位日益提升，不少人的女友或老婆的人工，都分分鐘比男友或老公高。近日有位男網民於討論區表示，自己月薪2萬元，但其任職iBanker（投資銀行家）的女友月薪高達10萬，整整多他4倍，他不想被他人說是「軟飯王」，更因此而感到自卑難過，覺得壓力很大。而且他認為自己無論再努力，也追不到女友的一半人工，相信未來人工的差距只會愈來愈大，覺得自己高攀不起女友。

■網民有咩諗法？可唔可以開解到港男？■

    點擊圖片放大
    +8
    +7

雖然在香港這個社會，金錢至上是很多人的思維。然而在愛情裡，難得女友不介意，其實港男又何需要自尋煩惱呢？其實人生可以追求的事很多，不一定是金錢，愛情裡兩個人開心最重要，只要對方的價值觀與自己相近，兩個人相處得到，彼此相愛，其實人工或是家境都不是問題。世界的標準很多，要滿足所有人的標準也是沒可能的事，因此要做到不要在意別人的話，做一個單純的人，走一段幸福的路，別讓他人影響到，其實更重要。

 

責任編輯：陳玉蓮

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

壓力 職場活動 愛情 職場文化 投資銀行 IB 香港愛情故事 愛情片 職場技能 職場英語

下一篇文章

【ET財智Talk】監管浪潮持續　中資股何時是買入時機？東亞李振豪教你從選股避開政策風險　8月16日晚上8時見！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

今日理財筆記 - 未夠40歲退休　呢對夫婦仲可以周圍去旅行！
未夠40歲退休　呢對夫婦仲可以周圍去旅行！
【女性理財】年輕女性愛美股　90後港女美期比賽創佳績　收益翻15倍
【女性理財】年輕女性愛美股　90後港女美期比賽創佳績　收益翻15倍
【女性理財】由月薪2萬變身包租婆　台灣女生簡單3步達財務自由
【女性理財】由月薪2萬變身包租婆　台灣女生簡單3步達財務自由
【公務員】紀律部隊擬調整薪酬　比較5大紀律部隊起薪點
【公務員】紀律部隊擬調整薪酬　比較5大紀律部隊起薪點
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【東京奧運】香港全職運動員每月資助有幾多？　頂級精英每月可獲逾4萬元
【東京奧運】香港全職運動員每月資助有幾多？　頂級精英每月可獲逾4萬元