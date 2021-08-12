▲ 【網上熱話】女友人工10萬自己得2萬 港男感自卑壓力大 網友：唔好諗咁多

香港女性地位日益提升，不少人的女友或老婆的人工，都分分鐘比男友或老公高。近日有位男網民於討論區表示，自己月薪2萬元，但其任職iBanker（投資銀行家）的女友月薪高達10萬，整整多他4倍，他不想被他人說是「軟飯王」，更因此而感到自卑難過，覺得壓力很大。而且他認為自己無論再努力，也追不到女友的一半人工，相信未來人工的差距只會愈來愈大，覺得自己高攀不起女友。

■網民有咩諗法？可唔可以開解到港男？■

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雖然在香港這個社會，金錢至上是很多人的思維。然而在愛情裡，難得女友不介意，其實港男又何需要自尋煩惱呢？其實人生可以追求的事很多，不一定是金錢，愛情裡兩個人開心最重要，只要對方的價值觀與自己相近，兩個人相處得到，彼此相愛，其實人工或是家境都不是問題。世界的標準很多，要滿足所有人的標準也是沒可能的事，因此要做到不要在意別人的話，做一個單純的人，走一段幸福的路，別讓他人影響到，其實更重要。

責任編輯：陳玉蓮

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