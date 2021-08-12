  • 31°C
香港時間 : 2021812日 (週四) 13:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【學生資助2021】劉鑾雄慈善基金新獎學金助基層學生　需符合成績家境品格等條件

精明消費 11:47 2021/08/12

分享：

劉鑾雄慈善基金宣布，從下個學年（2021至2022年）開始推出新獎學金計劃，嘉許成功入讀香港八大院校的基層學生，藉此表揚他們的學術成就及鼓勵他們繼續在學業上奮鬥。

【想申請大學Grant Loan點做好？　一文了解申請資格及程序！：按此

計劃於首個學年的預算約為100萬元，將頒贈予香港八大院校（香港大學、香港中文大學、香港科技大學、香港理工大學、香港城市大學、香港浸會大學、嶺南大學及香港教育大學）的多名傑出學生。

計劃將以「冠名」形式交予每間院校管理、宣傳及發放。申請條件除了學術成績，還包括家庭背景及個人品格2部分。學術上，申請者在香港中學文憑考試的成績必須達到基金標準（最佳5科合計達20分或以上），並且要成為香港八大院校全日制學士課程的1年級學生。此外，申請者的家庭必須正在領取香港綜合社會保障援助，且申請者在中四至中六期間的義工總時數不得少於40個小時。

基金信託人之董事陳凱韻表示，希望通過一點鼓勵，支持一些品學兼優的學生接受優質教育，讓他們向理想邁進及對社會作出貢獻。

想知更多有關學生資助的最新資訊，請留意專上學生資助懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 生活理財

最新專欄文章 更多

【5000元消費券】下周一前需完成身份核證　否則申請將作廢無法領消費券
今日
【5000元消費券】下周一前需完成身份核證　否則申請將作廢無法領消費券
【JUPAS放榜2021】高等院校自資學位學費一覽　考獲「3322」今學年逾3.3萬元資助
今日
【JUPAS放榜2021】高等院校自資學位學費一覽　考獲「3322」今學年逾3.3萬元資助
【學生資助2021】Grant Loan同Non means點申請　專上學生資助懶人包　睇清申請程序及須知！（更新至8月12日）
今日
【學生資助2021】Grant Loan同Non means點申請　專上學生資助懶人包　睇清申請程序及須知！（更新至8月12日）
【學生貸款2021】讀碩士籌謀學費唔使愁　學年未完仍可申請擴展學貸
2021/08/11
【學生貸款2021】讀碩士籌謀學費唔使愁　學年未完仍可申請擴展學貸
【虛擬銀行】富融跨境滙款服務優惠　9月30日前豁免$50手續費
2021/08/11
【虛擬銀行】富融跨境滙款服務優惠　9月30日前豁免$50手續費
義工 香港 香港中文大學 香港大學 香港城市大學 香港浸會大學 劉鑾雄 大學 慈善基金 學士

上一篇文章

【5000元消費券】下周一前需完成身份核證　否則申請將作廢無法領消費券

下一篇文章

【消費優惠】KFC消費券額外獎賞　AlipayHK／Wechat Pay HK／八達通各有優惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美食博覽2021】周四開鑼最平10元入場　抽獎送五星級酒店住宿（附電子優惠券下載網址）
【美食博覽2021】周四開鑼最平10元入場　抽獎送五星級酒店住宿（附電子優惠券下載網址）
【學生資助2021】Grant Loan申請截止日期各院校不一　逾期申請須提交解釋
【學生資助2021】Grant Loan申請截止日期各院校不一　逾期申請須提交解釋
【消費優惠】用消費券去百佳買禮券滿$1000即送$100優惠券
【消費優惠】用消費券去百佳買禮券滿$1000即送$100優惠券
【5000元消費券】遺失八達通點算好？　報失八達通卡教學
【5000元消費券】遺失八達通點算好？　報失八達通卡教學
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年8月3日）
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年8月3日）
【5000元消費券懶人包】電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至8月9日）
【5000元消費券懶人包】電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至8月9日）