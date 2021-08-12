【學生資助2021】劉鑾雄慈善基金新獎學金助基層學生　需符合成績家境品格等條件

劉鑾雄慈善基金宣布，從下個學年（2021至2022年）開始推出新獎學金計劃，嘉許成功入讀香港八大院校的基層學生，藉此表揚他們的學術成就及鼓勵他們繼續在學業上奮鬥。

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計劃於首個學年的預算約為100萬元，將頒贈予香港八大院校（香港大學、香港中文大學、香港科技大學、香港理工大學、香港城市大學、香港浸會大學、嶺南大學及香港教育大學）的多名傑出學生。

計劃將以「冠名」形式交予每間院校管理、宣傳及發放。申請條件除了學術成績，還包括家庭背景及個人品格2部分。學術上，申請者在香港中學文憑考試的成績必須達到基金標準（最佳5科合計達20分或以上），並且要成為香港八大院校全日制學士課程的1年級學生。此外，申請者的家庭必須正在領取香港綜合社會保障援助，且申請者在中四至中六期間的義工總時數不得少於40個小時。

基金信託人之董事陳凱韻表示，希望通過一點鼓勵，支持一些品學兼優的學生接受優質教育，讓他們向理想邁進及對社會作出貢獻。

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責任編輯：鄭樂怡

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