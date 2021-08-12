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【奧運獎金】15地奧運得獎運動員獎金比拼　新加坡獎570萬　英國無錢收

個人增值 18:51 2021/08/12

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2020東京奧運落幕，香港運動員勇奪1金2銀3銅，是香港奧運史上前所未有的佳績！「恒基精英運動員嘉許計劃」為每位得獎運動員送出現金獎賞，奪得男子花劍個人賽金牌的張家朗可得500萬港元，獲兩面銀牌的何詩蓓每面銀牌可得250萬港元，即共500萬港元，而劉慕裳和李慧詩皆在空手道及單車得到銅牌，因此各得125萬港元。香港女子乒乓球隊（杜凱琹、李皓晴及蘇慧音）亦得到銅牌，可獲隊際賽250萬港元獎金。張家朗更另外獲林大輝基金送贈250萬獎金，即共可得750萬！

【香港全職運動員每月資助有幾多？　頂級精英每月可獲逾4萬元：按此

今屆奧運港隊運動員屢創佳績，不過獎金對比其他國家仍不算最高。不少地方其政府都有為得獎運動員提供一次性獎金，在奧運比賽上每獲得一面獎牌便會派發獎金祝賀。例如菲律賓女子舉重選手迪亞茲首次為菲律賓奪金，當地政府便送出1,000萬披索（約154萬港元）。除了政府贈送現金獎金，有些商人亦會額外送出獎賞。迪亞茲同時收穫多位商人送出的獎金獎賞，連同菲律賓政府派發的獎金計算，合計已經獲得3,300萬披索（約509萬港元），還有2層樓、終生免費機票等優惠，非常豪華。而新加坡政府送出的獎金則是眾多地方中最高，金牌得獎者可獲100萬新加坡元（約570萬港元）。

■即睇各地奧運得獎運動員獎金金額有幾多■

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馬來西亞的得獎運動員除了有一次性的現金獎金外，其終生每個月都能得到相應的薪金，獲金牌的運動員每個月有5,000元令吉（約9,000港元），銀牌及銅牌分別有3,000令吉（約5,500港元）及2,000元令吉（約3,700港元），以保障運動員日後的生活。不過也並非所有地方的運動員有機會得到豐富的獎賞，澳洲和加拿大金牌得獎者的獎金就比較遜色，前者只有2萬加元（約12萬港元），後者亦只有2萬澳元（約11萬港元），而英國更是沒有提供任何獎金予得獎運動員，只有每年獲得訓練及比賽津貼。

【獲獎運動員感言道出成功秘訣（上）　職場打工仔可以點借鏡？：按此

【獲獎運動員感言道出成功秘訣（下）　職場打工仔又要如何把握機會？：按此

 

責任編輯：嚴熹曼

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