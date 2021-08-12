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【移民澳洲】疫下50萬臨時簽證持有人離澳　議會報告建議讓留學生更易獲永居

澳紐 12:20 2021/08/12

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疫情下改變不少人的移民計劃，澳洲一份新的議會報告指，自去年年初疫情大流行以來，已有50萬臨時簽證持有人離開澳洲，當中大多是技術工人。報告又指，在缺乏技術移民和低失業率下，就業市場出現嚴重的人才短缺，建議澳洲改革技術移民政策，讓技術移民及留學生等，有更明確獲永久居民的路徑。

【澳洲參議員帕特森：港人簽證申請將獲優先處理：按此

澳洲移民問題聯合常設委員會就澳洲技術移民計劃發布調查報告，報告稱，由於疫情大流行，澳洲採取封關措施，自2020年3月起，有超過50萬名臨時簽證持有人離開澳洲，當中大多是技術工人。報告又指，海外移民淨值繼續處於負值，預計在2021-22財政年度還將有77,000人離開澳洲。

報告又指，澳洲在缺乏技術移民及低失業率下，就業市場出現嚴重的人才短缺，影響企業的生存能力。委員會建議，澳洲應為持臨時技術簽證者（Temporary Skill Shortage visa (Subclass 482)）提供獲得永居的途徑。

【澳洲擴大避風港計劃 持BNO港人可獲延長簽證至5年：按此

委員會認為，澳洲政府應吸引更多海外留學生留在澳洲發展，建議讓合資格而獲得僱主擔保的留學生，申請永久居留所需的工作經驗，由3年縮減到2年。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 移民攻略

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