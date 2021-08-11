【銀色債券2021】若債券持有人離世怎麼辦？　解答銀債4大常見問題

第6批銀色債券於昨日（10日）上市，設3.5厘保底息，最多獲發14手。換言之，若獲派14手銀債，以3.5厘保底息計算，到期日可獲14,700元利息。不過，銀債不設二手市場，有甚麼途徑可以出售？若銀債持有人不幸離世，會如何處理手上之銀債？

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問：可否將銀債轉至其他銀行戶口？

答：債券持有人可將銀債轉至其他銀行的證券或投資戶口，但只適用於同名的帳戶。

問：債券持有人可提前贖回銀債嗎？

答：債券持有人可以於任何營業日向其配售銀行或指定證券經紀提交提前贖回要求，將持有之銀債售予香港特別行政區政府。

問：若提前贖回銀債，本金及利息如何計算？

答：若提前贖回銀債，債券持有人可透過配售銀行或指定證券經紀出售債券，而回售價為面值100%連同累積利息。

另外，金額相等於其本金金額連同自緊接提前贖回結算日之前的付息日（或如無付息日，則發行日）起（及包括該日）至（但不包括）提前贖回結算日止期內應計但未付利息，並按固定年利率計息。

問：若銀債持有人不幸去世，所持有的銀債會怎樣處理？

答：債券持有人不可將銀債轉移至任何其他人士。不過，若銀債持有人離世，會根據相關繼承法轉移至繼承人。

責任編輯：曹佩鈞

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