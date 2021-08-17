【運動保險】最多涵蓋76種運動　保費最低不足$1一日　4間運動保險大比拼

香港隊在東京奧運首次奪得1金2銀3銅佳績，獎牌效應加持下，社會上旋即掀起一陣全民運動熱潮。近年運動成為潮流，當中亦有發生不少意外，不過不少人認為如果不是專業運動員，只需購買人身意外保險已經足夠。的確，如果你只是偶爾跑跑步、游水，一般意外保都有保障。不過運動種類繁多，並非項項運動受保，例如劍擊因有機會意外刺傷，因此大多意外保都不會保障。

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針對運動帶來的風險，有保險公司近年推出運動保險。以蘇黎世的「全躍動」運動保險為例，保障涵蓋多達76種運動，包括溜冰、體操、浮潛、風帆等，基本上大部分冷熱門運動都有涵蓋，每年保費298元，除開一年365日，即平均每日不到1元。

以下比較4間保險公司的運動保險，當中挑選每間公司中保障最全面的計劃作比較，包括藍十字「智Fit」運動保險（全年計畫）、蘇黎世「全躍動」運動保障、中國人壽「摯護動意外保險」（「計劃3」、5-49歲、男）及AIA「競跑保」（計劃二）。哪款有最高保障額？比較過就知！

■4間運動保險邊間最高保障額？比較過就知！■

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蘇黎世保費最平 涵蓋最多運動項目

如果以平均每日計算，保費最低的是蘇黎世「全躍動」運動保險，每日保費不足1元，亦是以上計劃中涵蓋最多運動項目的保險。不過保障額只有20萬，相比其他3個計劃為最低，而且只限香港本地休閒運動人士，不保障參加運動比賽。如果不幸需住院，每日提供300元住院現金保障，最長10日。

藍十字保障比賽性質運動

藍十字雖然是比較中最貴的一間，不過其計劃是唯一一個涵蓋休閒運動、本地比賽和海外比賽的保險，不論你是學生參加學界體育比賽，或是參加大型馬拉松比賽都受保。若你只是參與休閒運動或短期本地運動比賽，有相對較平的「基本計劃」及「優選計劃」選擇，保障期可短至一天，保費為15元，視乎個人特定需要，可選擇不同計劃。

AIA的「競跑保」着重於因參加跑步活動導致的運動創傷，特別針對跑手容易受傷的位置作出保障。不過保費並不是特別便宜，每個投保人保費不一，並且只保障有關跑步的運動比賽，其他運動一概不受保。除非熱愛參加跑步比賽，否則便應按需要選擇其他更適合的運動保障。

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另外，中國人壽的保障額最高，達100萬，每日住院賠償上限也顯著較高，不過馬匹比賽、借助呼吸器的水中活動例如浮潛等運動都不在受保範圍內。比較之下，如有意玩較冷門的運動項目，相信選擇蘇黎世「全躍動」運動保障會較全面。

責任編輯：嚴熹曼

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