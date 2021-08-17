  • 32°C
香港時間 : 2021817日 (週二) 16:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【運動保險】最多涵蓋76種運動　保費最低不足$1一日　4間運動保險大比拼

保險 15:20 2021/08/17

分享：

香港隊在東京奧運首次奪得1金2銀3銅佳績，獎牌效應加持下，社會上旋即掀起一陣全民運動熱潮。近年運動成為潮流，當中亦有發生不少意外，不過不少人認為如果不是專業運動員，只需購買人身意外保險已經足夠。的確，如果你只是偶爾跑跑步、游水，一般意外保都有保障。不過運動種類繁多，並非項項運動受保，例如劍擊因有機會意外刺傷，因此大多意外保都不會保障。

【首按自願醫保分級賠償　安盛「貼心補」中小手術可無限次索償：按此

針對運動帶來的風險，有保險公司近年推出運動保險。以蘇黎世的「全躍動」運動保險為例，保障涵蓋多達76種運動，包括溜冰、體操、浮潛、風帆等，基本上大部分冷熱門運動都有涵蓋，每年保費298元，除開一年365日，即平均每日不到1元。

以下比較4間保險公司的運動保險，當中挑選每間公司中保障最全面的計劃作比較，包括藍十字「智Fit」運動保險（全年計畫）、蘇黎世「全躍動」運動保障、中國人壽「摯護動意外保險」（「計劃3」、5-49歲、男）及AIA「競跑保」（計劃二）。哪款有最高保障額？比較過就知！

■4間運動保險邊間最高保障額？比較過就知！■

    點擊圖片放大
    +3
    +2

蘇黎世保費最平　涵蓋最多運動項目

如果以平均每日計算，保費最低的是蘇黎世「全躍動」運動保險，每日保費不足1元，亦是以上計劃中涵蓋最多運動項目的保險。不過保障額只有20萬，相比其他3個計劃為最低，而且只限香港本地休閒運動人士，不保障參加運動比賽。如果不幸需住院，每日提供300元住院現金保障，最長10日。

藍十字保障比賽性質運動

藍十字雖然是比較中最貴的一間，不過其計劃是唯一一個涵蓋休閒運動、本地比賽和海外比賽的保險，不論你是學生參加學界體育比賽，或是參加大型馬拉松比賽都受保。若你只是參與休閒運動或短期本地運動比賽，有相對較平的「基本計劃」及「優選計劃」選擇，保障期可短至一天，保費為15元，視乎個人特定需要，可選擇不同計劃。

AIA的「競跑保」着重於因參加跑步活動導致的運動創傷，特別針對跑手容易受傷的位置作出保障。不過保費並不是特別便宜，每個投保人保費不一，並且只保障有關跑步的運動比賽，其他運動一概不受保。除非熱愛參加跑步比賽，否則便應按需要選擇其他更適合的運動保障。

【貴州大媽20萬為兒子買保險　提取被拒：要待兒子99歲才可取出：按此

另外，中國人壽的保障額最高，達100萬，每日住院賠償上限也顯著較高，不過馬匹比賽、借助呼吸器的水中活動例如浮潛等運動都不在受保範圍內。比較之下，如有意玩較冷門的運動項目，相信選擇蘇黎世「全躍動」運動保障會較全面。

 

責任編輯：嚴熹曼

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 保險百科

最新專欄文章 更多

保費融資增槓桿　萬用壽險回報佳風險不大
2021/08/15
保費融資增槓桿　萬用壽險回報佳風險不大
【保險知識】儲蓄保 vs 扣稅年金 vs 投連險 vs 萬用壽險　回報用途風險比較
2021/08/12
【保險知識】儲蓄保 vs 扣稅年金 vs 投連險 vs 萬用壽險　回報用途風險比較
【儲蓄保險】醫保保費隨年齡增加　買儲蓄附加醫保為退休增保障
2021/08/08
【儲蓄保險】醫保保費隨年齡增加　買儲蓄附加醫保為退休增保障
【保險知識】善用保險遺愛人間　保單捐贈3部曲
2021/08/01
【保險知識】善用保險遺愛人間　保單捐贈3部曲
【理財個案】既要儲蓄退休金又要為兒子打算　應該點樣部署好？
2021/07/25
【理財個案】既要儲蓄退休金又要為兒子打算　應該點樣部署好？
藍十字 保險種類 保險產品 運動

下一篇文章

【外滙前瞻】新西蘭央行本周三加息機會大　市場料紐元將進一步上探
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【收息股】4隻公用股最新派息比較　中期派息最多增逾2成　股息率最高近6%
【收息股】4隻公用股最新派息比較　中期派息最多增逾2成　股息率最高近6%
【保險知識】保費融資更勝買樓？套息生利年回報可達9厘
【保險知識】保費融資更勝買樓？套息生利年回報可達9厘
【MPF】未滿65歲都得！6個情況可提早領取強積金
【MPF】未滿65歲都得！6個情況可提早領取強積金
【外滙前瞻】新西蘭央行本周三加息機會大　市場料紐元將進一步上探
【外滙前瞻】新西蘭央行本周三加息機會大　市場料紐元將進一步上探
【收息基金】每月派息基金配息率達8厘　投資10萬元月月收息逾700元
【收息基金】每月派息基金配息率達8厘　投資10萬元月月收息逾700元
【抗通脹】買實金保值抗通脹　銀行、金行有咩選擇？
【抗通脹】買實金保值抗通脹　銀行、金行有咩選擇？