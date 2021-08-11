【學生貸款2021】讀碩士籌謀學費唔使愁　學年未完仍可申請擴展學貸

打算修讀2021至2022年度碩士課程的同學，將會在下個月開學。本地的碩士課程的全期學費一般都要10萬元以上，若要修讀商科課程的話，更需要數十萬元不等，要一次過拿出這筆學費出來，對一些人來說可能有困難。

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若打算申請學生資助辧事處的「擴展的免入息審查貸款計劃」可以經櫃枱遞交紙本申請，申請者可在學資處網頁下載申請指引及有關申請的文件，並填寫申請表格、承諾書及彌償契據等文件。

另外，還有在香港政府一站通提交電子申請的渠道。申請者可以在學資處網頁下戴申請指引及透過香港政府一站通—「學資處電子通—我的申請」提交電子申請。下載、列印、填妥及簽妥申請摘要連聲明書、承諾書及彌償契據後，該處一般會於收到電子申請後的14個工作天內，向申請人發出「貸款申請初步審核結果」。

該處一般會在交齊所需文件當日起計算的3星期內，向申請人發出「貸款批核通知書」，而第一期貸款會在貸款批核日起計算3星期內發放。若申請人已繳付學費，貸款會直接存入申請人指定的銀行帳戶；若未繳付學費的話，則會分期發出支票予申請人，抬頭人為申請人所就讀的院校或其課程主辦者／本地代辦機構。

除了香港公開大學之外，其他所有院校2021／2022學年課程的申請截止日期為2022年7月31日，但必須於在遞交申請時，仍未完成2021／2022學年申請所涵蓋的課程的全部課堂。

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責任編輯：鄭樂怡

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