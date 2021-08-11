【理財教育】帶小朋友買玩具前　父母要懂的2招

▲ 【親子理財】帶小朋友買玩具前 父母要懂的2招

又到暑假，父母愛錫小朋友當然不少得帶小朋友揀選心愛的玩具。不過小朋友一見到玩具，經常會失控，樣樣都想要，若家長守不住這一關，分分鐘失去預算，又可能會寵壞孩子。面對這種情況，以下2招幫到你！

1. 選購前先與孩子訂立預算

在去玩具店前，父母可先與孩子訂立是次的購物預算，可以讓小朋友知道自己有多少錢可以購買玩具，而不是無限的金錢。到達玩具店後，他們可以根據個人的預算選購玩具，超出預算以外，便不可以購買。這樣小朋友可以學習在預算內購物的好習慣。家長亦可以在未進入玩具店前，先與孩子們商量好規矩，不然進入玩具店後，小朋友若「失控」便回不了頭，最終令家長失守底綫。

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2. 灌輸「想要」及「需要」觀念

在購物的過程中，爸媽可以順勢糾正孩子的行為，並灌溉正確的理財知識，例如引導孩子思考他想買的東西是屬於「需要」或「想要」；家中有沒有類似的玩具？會不會造成浪費呢？

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責任編輯：陳玉蓮

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